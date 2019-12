Xbox Series X: Microsoft stellt neue Konsole vor

Panagiotis Kolokythas

Microsoft hat überraschend das Design und den Namen der neuen Xbox-Spielekonsole enthüllt und ein erstes Spiel präsentiert.

Aus "Xbox Project Scarlett" wird Xbox Series X: Microsoft hat nun - etwas überraschend - den offiziellen Namen und das Design seiner nächsten Generation der Xbox-Spielekonsole vorgestellt. Als große Bühne für die Ankündigung wurden dabei die von Millionen Gamern weltweit per Stream verfolgte Veranstaltung "The Game Awards 2019" genutzt, die sich in den vergangenen Jahren quasi zu der "Oscar-Preisverleihung" für Spiele gemausert hat und vom Spielejournalisten Geoff Keighley veranstaltet wird.

Mit "The Game Awards 2019" wollte sich Microsoft offenbar eine möglichst große Aufmerksamkeit für die Präsentation seiner nächsten Spielekonsolen-Generation sichern. Schließlich schauen beim Stream auch Nicht-Xbox-Fans zu.

Mit der Vorstellung von "Xbox Series X" (und dem Zusatz "Power your Dreams") endet offiziell auch die Verwendung des Code-Namens "Project Scarlett". In dem Enthüllungstrailer wird die Spielekonsole in einem schwarzen, Obelisk-förmigen Gehäuse gezeigt. Der Name "Xbox Series X" deutet an, dass Microsoft nicht nur eine neue Spielekonsole in das Rennen schicken wird, sondern mindestens zwei Modelle. Zuletzt gab es das Gerücht, dass neben einem äußerst leistungsfähigen Modell auch eine etwas schwächere und dafür günstigere Variante auf den Markt kommen könnte. Die Mehrzahl im Namen "Xbox Series X" bestätigt quasi die Gerücht. Alternativ könnte sich Microsoft aber auch dazu entscheiden, die bereits erhältliche Xbox One X quasi zum kleinen Bruder der neuen, stärkeren Spielekonsole zu küren. Wir werden sehen...

Xbox Series X ähnelt eher einem PC-Gehäuse

Interessant ist auch das Gehäuse für die Xbox Series X: Im Gegensatz zu allen bisherigen Xbox-Konsolen steckt die Technik für die neue Spielekonsole nicht in einem "Kasten", sondern eher in einem Obelisk-förmigen Gehäuse, welches weniger breit und dafür umso höher ist.

Die Tiefe der neuen Konsole dürfte etwas mehr dem Umfang einer Blu-Ray-Disc entsprechen, denn das Laufwerk ist unten links positioniert und die Disc wird hochkant in das Laufwerk eingelegt. Unterm Strich ähnelt das Gehäuse der Xbox Series X damit eher einem PC-Tower-Gehäuse als einer klassischen Spielekonsole.

Xbox Series X: Offene Fragen

Wie groß die Xbox Series X tatsächlich ist und ob man sie auch liegend - quasi wie eine Soundbar - nutzen kann, wird sich wohl zu einem späteren Zeitpunkt zeigen. Denn Microsoft hat sich viele Ankündigungen zur Xbox Series X noch für einen späteren Zeitpunkt aufgehoben.

Neue Details zum Innenleben gab es beispielsweise noch nicht. Bisher ist nur bekannt, dass Microsoft die AMD-basierte Zen-2- und Navi-Technologien als CPU beziehungsweise GPU nutzt. Von der Leistung her soll die Xbox Series X mindestens vier Mal schneller als die bereits existierende Xbox One X sein.

Premiere: Erstes Spiel für Xbox Series X vorgestellt

Bei all den offenen Fragen gab es aber dann noch eine weitere Premiere, denn Microsoft stellt zum ersten Mal in einem Trailer die zu erwartende Spielegrafik in einem Game vor, welches für Xbox Series X erscheinen wird. Gezeigt wurde der Trailer zu Senua´s Saga: Hellblade 2 , welches das mittlerweile zu Microsoft-Games-Studios gehörende Ninja Theory als Nachfolger zu Hellblade entwickelt.

Die im folgenden Video zu sehende Grafik stammt laut den Entwicklern aus der für Xbox Series X entwickelten neuen Spieleengine und nutzt die Fähigkeiten der neuen Spielekonsolen-Generation damit voll aus. Ein optischer Leckerbissen ist der Clip auf alle Fälle.