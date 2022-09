Xbox Series X: Kopierschutz von Xbox-One-Spielen gestrichen

Michael Söldner

Microsoft hat die Online-DRM-Abfrage von Disc-Spielen der Xbox-One auf der Xbox Series X entfernt.

Vergrößern Die Xbox Series X benötigt nicht zwingend eine Internetverbindung für Xbox-One-Spiele auf Disc. © xbox.com

Microsoft und Sony wollen Spieler zum Umstieg auf ihre jeweils neueste Konsole bewegen, indem sie auch die bereits vorhandene Sammlung der jeweiligen Vorgängergeneration kompatibel machen. So lassen sich auf der PS5 auch alle Spiele der PS4 nutzen, auf der Xbox Series X können sogar Titel aus der Ära der Xbox One und Xbox 360 weitergenutzt werden. Im Falle von Xbox-One-Spielen gab es auf der aktuellen Microsoft-Konsole jedoch eine Einschränkung: Auch wenn die Titel eigentlich kein Update benötigen oder nur offline spielbar sind, forderte Microsoft einen Online-DRM-Check bei Spielen, die als Datenträger in das Laufwerk der Konsole wandern.

Spiele der Xbox 360 weiterhin mit DRM-Check

Genau dieser Online-Kopierschutz wurde nun durch Microsoft aufgehoben. Damit lassen sich alle Spiele der Xbox One auf einem Datenträger auch offline auf der neuen Microsoft-Konsole spielen. Die Community nimmt diese Änderung positiv auf, fordert jedoch gleichzeitig eine ähnliche Herangehensweise bei Xbox-360-Spielen auf der Xbox Series X. Bei diesen Spielen ist auch weiterhin ein Online-DRM-Check nötig. Ohne Internetverbindung lassen sich die Spiele also nicht mehr nutzen. Die Xbox Series S verfügt nicht über ein Laufwerk.

Online-Kompatibilitätscheck nicht mehr notwendig

Laut Microsoft sei ein Online-Kompatibilitätscheck für die meisten Xbox-One-Spiele auf Disc nicht mehr notwendig. Warum der Konzern aber bei Spielen der Vorgängergeneration Xbox 360 noch an diesem Prozedere festhält, bleibt unklar. Vielleicht kann die Community hier ebenfalls genug Druck aufbauen, um auch bei diesen Klassikern einen Spielstart ohne Internetverbindung und DRM-Checks zu ermöglichen. Von den Spielen der ersten Xbox-Generation ist hingegen nur ein kleiner Teil mit der aktuellen Xbox-Konsole kompatibel.



