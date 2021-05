Xbox Series X: Keine Abwärtskompatibilität ohne Online-Verbindung

Denise Bergert

Bei einem Großteil der Spiele für Xbox Series X und Xbox Series S ist eine aktive Internet-Verbindung notwendig.

Vergrößern Fast alle Spiele auf den neuen Microsoft-Konsolen benötigen eine aktive Internet-Verbindung. © Microsoft

Der Youtuber Modern Vintage Gamer hat in einem aktuellen Video ein DRM-Problem auf Microsofts neuer Konsolen-Generation Xbox Series X und Xbox Series S aufgedeckt. Er fand heraus, dass die Abwärtskompatibilität auf den beiden Konsolen nur funktioniert, wenn sie über eine aktive Internetverbindung verfügen.

Wollen Xbox-Series-X- und Xbox-Series-S-Besitzer also alte Titel aus ihrer Sammlung spielen, müssen die Konsolen zwingend eine Internet-Verbindung aufbauen. Dabei ist es ganz egal, ob es sich um Spiele für die erste Xbox-Generation, für die Xbox 360 oder die Xbox One handelt. Die Vorgabe gilt sowohl für Titel, die als Disc-Version vorliegen als auch für digitale Versionen, die im Microsoft-Online-Store gekauft wurden. Spiele für die älteren Konsolen-Generationen von Microsoft benötigen beim Spielen zwingend eine dauerhafte Internet-Verbindung. Sie stellen dabei Kontakt zu den Microsoft-Servern her, über die die Lizenzinformationen geprüft werden. Fällt die Internet-Verbindung aus, erscheint der Fehlercode 0x87e00018 und der Titel kann nicht weitergespielt werden. Auch der Trick, die Konsole als Heimkonsole festzulegen und somit auch offline spielen zu können, bringt bei diesem Problem keinen Erfolg.

Der Online-Zwang betrifft jedoch nicht nur Spiele älterer Konsolen-Generationen, die per Abwärtskompatibilität genutzt werden, sondern auch Software, die speziell für Xbox Series X und Xbox Series S entwickelt wurde. Offline spielbar sind lediglich Titel, die für Xbox Series X/S entwickelt und auf Disc gekauft wurden. Einkäufe aus dem Microsoft Store sowie Titel aus dem Xbox Game Pass benötigen zwingend eine aktive Internet-Verbindung, um reibungslos zu funktionieren.