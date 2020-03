Xbox Series X: Angeblich mit eigenem Audioprozessor

Microsoft hat eine ganze Reihe neuer Specs der Xbox Series X verraten. Einiges wurde schon länger vermutet, anderes ist neu - und ziemlich cool!

Bestätigt wurde unter anderem eine 12 Teraflop-GPU von AMD mit RDNA2-Architektur, hardware-beschleunigtes DirectX Raytracing, bis zu 120 Frames per Second und ein Feature namens Variable Rate Shading. Daneben gab es noch jede Menge anderer Features und Hardware-Specs - alle Infos haben wir in diesem Video zusammengefasst.



► Alle Infos zum nachlesen:

www.pcwelt.de/2487999