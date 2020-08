Xbox Series S: So soll Microsofts neue Spielkonsole heißen

Hans-Christian Dirscherl

Neben der Xbox Series X als Topmodell bringt Microsoft auch noch eine günstigere Version seiner neuen Spielkonsole. Deren Name ist nun durchgesickert.

Vergrößern Xbox Series S soll die abgespeckte Version der neuen Xbox heißen © Xbox.com

Ein Leak scheint den Namen der günstigeren Alternative zur kommenden Microsoft Xbox Series X zu verraten. Demach heißt die neue Xbox-Variante: Xbox Series S. Diese Modellbezeichnung geht aus einer geleakten Verpackung zum entsprechenden Controller hervor.

Microsoft soll Gerüchten zufolge die neue Konsole, die unterhalb der neuen Xbox Series X angesiedelt ist, noch im August 2020 vorstellen. Die Modellbezeichnung Xbox Series S geht aus Fotos hervor, die den dazu passenden weißen Controller zeigen. Das berichtet The Verge. Auf Twitter wurden ebenfalls Fotos veröffentlicht, die den neuen weißen Controller für die Xbox Series X und X Box Series S zeigen. Der entsprechende Controller wurde inoffiziell anscheinend bereits verkauft. Laut Produktbeschreibung lässt er sich sowohl an die Xbox Series X als auch an die Xbox Series S anschließen.

Microsoft hat die Xbox Series S bis jetzt aber weder offiziell vorgestellt noch diese Modellbezeichnung bestätigt. Diese preiswertere Alternative zur kommenden neuen Xbox Series X wird bisher mit dem Codenamen „Lockhart“ bezeichnet. Aus dem Microsoft-Xbox-Series-X-Developerkit kann man die bisher noch unbestätigten technischen Spezifikationen der Xbox Series S ableiten. Die neue Konsole soll demnach 7,5 GB Arbeitsspeicher besitzen, ihre GPU soll eine Rechenleistung von 4 Teraflops liefern und es soll die gleiche AMD-CPU wie in der Xbox Series X verbaut werden.

Bereits im Juni 2020 wurde darüber spekuliert, dass Microsoft die – jetzt als Series S bezeichnete – neue Konsole zu einem Kampfpreis von 200 US-Dollar anbieten könnte. Die Xbox Series S soll mit der günstigeren Variante der neuen Sony Playstation 5 konkurrieren.



