Xbox One X stark im Preis reduziert - weitere Gaming-Angebote

Panagiotis Kolokythas

Microsofts Black-Friday-Woche endet am 2.12. Es gibt nur noch heute attraktive Xbox-Angebote.

Vergrößern Auch bei Microsoft gibt es viele Xbox-One-Angebote in der Black-Friday-Woche © Microsoft

Die Black-Friday-Woche bei Microsoft endet heute, am 2. Dezember. Nur noch heute gibt es damit zahlreiche Xbox-One- und Spiele-Angeboten. Die Xbox One X gibt es zum bisherigen Tiefstpreis. Aber es gibt noch viele weitere interessante Angebote - auch für PC-Gamer! Alle Angebote gelten sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz.

Nie wieder ein Angebot verpassen: Hier finden Sie den neuen PC-WELT Deal-Alert



Die Xbox One X bietet nicht nur mehr Leistung als Sonys Playstation 4 Pro, sondern besitzt im Gegensatz zur Konkurrenz auch ein eingebautes 4K UHD Blu-Ray-Laufwerk. Die Xbox One X ist die aktuell schnellste Konsole der Welt. Zur Ausstattung gehört eine AMD-8-Kern-CPU mit 2,3 Gigahertz. Weitere Infos zur Xbox One X finden Sie in diesem Artikel, dort verraten wir Ihnen auch, für wen sich der Kauf der Xbox One X lohnt. 349 Euro ist ein attraktiver Preis für das Bundle, wie auch ein Blick hier in den PC-WELT-Preisvergleich zeigt. Normalerweise kostet allein die Xbox One X um die 490 Euro.

Mit der Xbox One X erhalten Sie wahlweise eines dieser Spiele in dem jeweiligen Bundle: Gears 5, Metro Saga Bundle (Metro Exodus + Vorgänger), Forza Horizon 4 + Lego-Addon, Star Wars: Jedi Fallen Order, The Division 2



Zum Angebot: Xbox One X für 333 Euro mit Spiel

Hier erhalten Sie das Angebot in Österreich und - für 349 CHF - auch hier in der Schweiz.

Alternativ: Bei Otto ist auch die Xbox One X mit Gears 5 für 329 Euro + Versandkosten erhältlich. Neukunden müssen bei der ersten Bestellung keine Versandkosten zahlen.



Die weiteren Xbox- und Spiele-Angebote

Xbox One S für 169 Euro statt 299,99 Euro (UVP)

Xbox-One-Spiele um bis zu 50 Prozent reduziert

Xbox Wireless Controller (diverse Modelle) um 10 Euro reduziert

Xbox-Zubehör um bis zu 15 Prozent reduziert

Xbox Design Lab - Rabatt in Höhe von 10 Euro