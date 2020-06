Xbox One X im Design von Cyberpunk 2077 für 299 Euro

Michael Söldner

Die limitierte Edition der Xbox One X im Design des Rollenspiels Cyberpunk 2077 wird für 299 Euro angeboten.

Vergrößern Die limitierte Xbox One X zu Cyberpunk 2077 überzeugt mit vielen Details. © xbox.com

Im Verlauf jeder Konsolengeneration erscheinen meist mehrere Sonderausgaben, die sich im Design von der Standardversion unterscheiden. Im Falle der Limited Edition Xbox One X zu Cyberpunk 2077 handelt es sich um ein besonders ansehnliches Modell – und wohl auch um die letzte Spezialversion der Xbox One X. Die eigentliche Konsole verfügt über knallige Aufkleber, die im Dunkeln leuchten. Außerdem finden sich auf der Xbox per Laser gravierte Schriftzüge und eine blaue LED. Der Controller in Silber und Dunkelgrau stimmt ebenfalls auf das düstere Rollenspiel von CD Projekt Red ein. Der Konsole liegt außerdem ein Downloadcode für Cyberpunk 2077 bei, der später per Update auch auf der Xbox Series X genutzt werden kann.

Trotz dieser Besonderheiten kostet die Xbox One X Limited Edition zu Cyberpunk 2077 nur 299 Euro. Ab sofort kann die Konsole bei Einzelhändlern geordert werden. Leider ist die Konsole bei Saturn bereits nicht mehr verfügbar. Auch Otto.de hat die Xbox One X im limitierten Design nicht mehr vorrätig. Gut möglich, dass hier noch einmal Nachschub kommt. Interessierte Spieler sollten die Shops in den nächsten Tagen im Auge behalten. Bei Amazon war die Konsole ebenfalls verfügbar, aktuell findet sich aber nur noch ein Angebot für 742 Euro. Als kleines Trostpflaster bleibt allerdings der Controller, der auch einzeln für knapp 70 Euro angeboten wird.

