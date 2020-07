Xbox One: Über 100 digitale Spiele im Angebot

Michael Söldner

Microsoft gewährt auf über 100 Spiele für Xbox One im hauseigenen Store Rabatte von bis zu 80 Prozent.

Vergrößern Im Microsoft Store warten unzählige Rabatte auf Spiele für die Xbox One. © xbox.com

Wer sich mit neuen Spielen für seine Xbox One eindecken und dabei sparen möchte, findet aktuell im Microsoft Store über 100 Spiele für die aktuelle Konsole. Dabei gewährt Microsoft Rabatte von bis zu 80 Prozent, das Sparpotenzial ist entsprechend hoch. Ein Highlight dabei ist sicherlich Hitman 2, welches für 14 Euro statt 70 Euro erhältlich ist. Wer die Gold Edition kaufen möchte, zahlt 20 statt 100 Euro. Das Prügelspiel Mortal Kombat 11 wird mit einem Rabatt von 50 Prozent für 25 Euro angeboten. Wer die Batman: Arkham Collection bislang verpasst hat, kann für 24 statt 60 Euro zuschlagen.

Neben bekannten Titeln stehen aber auch kleinere Spiele mit hohen Rabatten zur Auswahl: Das Action-Adventure The Long Journey Home, in dem ein Sternensystem untersucht werden muss, kostet dank 80 Prozent Rabatt nur noch 8 Euro statt 40 Euro. Wer sich hingegen in das Rollenspiel Pillars of Eternity stürzen möchte, zahlt für die Complete Edition nur 12,50 Euro anstelle von 50 Euro. Das erst kürzlich erschienene Actionspiel Superhot: Mind Control Delete, in dem sich der Spieler in Zeitlupe bewegt und dabei akrobatisch seine Widersacher ausschaltet, kostet dank Rabatt nur 15 statt 25 Euro. Die Rabatte gelten noch mehrere Tage, der Aktionszeitraum ist von Spiel zu Spiel aber unterschiedlich. Interessierte Spieler sollten entsprechend schnell zuschlagen.

Rabatte im Microsoft Store anschauen