Xbox One: Starke Rabatte auf Konsolen und Spiele

Panagiotis Kolokythas

Microsoft hat den Startschuss für den großen E3-Sale gegeben: Konsolen-Bundles, Spiele und Zubehör gibt es deutlich günstiger.

Vergrößern Xbox-Sale zum E3-Start © Microsoft

Microsoft feiert den bevorstehenden Start der Spielemesse E3 in Los Angeles Anfang nächster Woche mit einer großen Rabatt-Aktion: Dabei werden die "besten Angebote des Jahres" versprochen. Bis zum 17. Juni gibt es Konsolen-Bundles, Spiele und Zubehör deutlich günstiger. Seine E3-Highlights wird Microsoft am Sonntagabend (deutscher Zeit) bei einer Pressekonferenz in Los Angeles vorstellen, die auch per Live-Stream im Web übertragen wird. Dabei wird erwartet, dass Microsoft auch mehr Details zu seiner kommenden Konsolengeneration Xbox Scarlett enthüllen wird. Außerdem wird auch der Xbox Game Pass für Windows 10 vorgestellt.

Eines der Highlights: Mit dem Xbox Game Pass erhält der Gamer Zugriff auf eine schnell wachsende und jederzeit zur Verfügung stehende Spiele-Bibliothek. Normalerweise kostet Xbox Game Pass im Monat 9,99 Euro. Aktuell erhalten Sie das Monats-Abo für nur 1 Euro.

Xbox-Bundles bis zu 100 Euro reduziert

Beim Kauf einer Xbox One oder Xbox One X können im Microsoft Online Store aktuell bis zu 100 Euro gespart werden. Zahlreiche Xbox-One-X-Bundles sind für 400 Euro statt 500 Euro erhältlich. Die Xbox One X ist die aktuell schnellste Spielekonsole, unterstützt 4K-Gaming und besitzt auch als einzige Spielekonsole ein UHD-Bluray-Laufwerk. Konkret im Angebot sind unter anderem folgende Xbox-One-X-Pakete:

Bis zu 50 Euro können beim Kauf eines Xbox-One-S-Bundles gespart werden. Unter anderem bei:

Über 500 Xbox-Spiele deutlich günstiger

Im Rahmen der Aktion hat Microsoft auch den Preis von über 500 Spielen gesenkt, die digital erhältlich sind. So ist etwa Fifa 19 für nur 28 Euro erhältlich und der Preis von Grand Theft Auto V wurde auf 14,99 Euro verringert.

Eine Auswahl weiterer Angebote:

Eine Übersicht aller Spiele-Angebote finden Sie auf dieser Seite.

Xbox-Zubehör im Angebot

Wer noch einen Controller für die Xbox One oder Windows 10 benötigt, der kann diese im Microsoft Online Store derzeit ebenfalls mit einem Rabatt kaufen. Der Xbox One Controller ist in unterschiedlichen Farbvarianten für 50,99 Euro statt 59,99 Euro erhältlich.

Auch diverse Spezial-Editionen sind günstiger erhältlich, wie etwa die Playunknown´s Variante oder Armed Forces II Special Edition für jeweils 55,24 Euro statt 64,99 Euro.