Xbox One S All-Digital-Bundle für nur 129 Euro bei Mediamarkt

René Resch

Im neuen Angebote-Prospekt von Mediamarkt gibt es Xbox One S All-Digital Edition zum Top-Preis von nur 129 Euro.

Vergrößern Xbox One S All-Digital-Bundle für 129 Euro bei Mediamarkt © Mediamarkt

Im neuen Mediamarkt-Flyer gibt es wieder einige spannenden Angebote. So gibt es zum Beispiel die Xbox One S All-Digital Edition beim Elektrofachhändler zum aktuellen Schnäppchen-Preis von nur 129 Euro. Im Bundle sind ebenfalls die digitalen Vollversionen von Sea of Thieves, Fortnite und Minecraft enthalten, zusätzlich gibt es eine Xbox Live Gold Probemitgliedschaft für einen Monat.

Mediamarkt bietet die Xbox One S All-Digital Edition zum Preis von 129 Euro an und ist damit mit Abstand der günstigste Anbieter zur Zeit. Das verrät auch ein Blick in den PC-WELT-Preisvergleich. Der nächstgünstigere Anbieter veranschlagt für das selbe Bundle 174,90 Euro - Sie sparen also über 45 Euro (45,90 Euro) beim Angebot von Mediamarkt.

Im All-Digital-Edition-Bundle erhalten Sie folgendes:

Xbox One S All-Digital-Edition mit 1 TB Speicherplatz

1 Wireless Xbox One Controller



Minecraft (digitale Vollversion)

Sea of Thieves (digitale Vollversion)

Fortnite (digitale Vollversion)

1 Monat - Xbox Live Gold Probemitgliedschaft

Einziges Manko der All-Digital Edition: Kein Blu-Ray-Laufwerk

Die Xbox One S All-Digital Edition wurde von Microsoft als günstigere Alternative zu den herkömmlichen Xbox-One-Konsolen vorgestellt. Die All-Digital Edition kommt mit der Einschränkung, kein Laufwerk für Discs zu besitzen. Auf ein Blu-Ray-Laufwerk müssen Sie also bei diesem Konsolen-Bundle verzichten und sind mit der Konsole auf eine digitale Spiele-Bibliothek angewiesen oder weichen auf das Abo-Modell Xbox Game Pass von Microsoft aus. Hier haben Sie die Möglichkeit, gegen eine monatliche Gebühr, auf eine große Anzahl an Xbox-One-Games zuzugreifen.

Auf der speziellen Angebotsseite finden Sie noch viele weitere Schnäppchen-Angebote aus dem aktuellen Mediamarkt-Flyer. Darunter Notebooks, Smartphones, Tablets, Monitore, Konsolen und mehr zu deutlich reduzierten Preisen.

