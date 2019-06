Xbox One: Microsoft verschenkt ein Spiel

Panagiotis Kolokythas

Microsoft verschenkt "Too Human" für die Xbox One. Das Backward-Compatibility-Team konzentriert sich auf eine neue Aufgabe.

Vergrößern Das Backward-Compatibility-Programm bei Microsoft endet © Microsoft

Das "Xbox-One-Rückwärtskompatibilitäts-Programm" (Backward Compatiblity, BC) kommt zu einem Ende: Auf der E3 2015 hatte Microsoft das Programm angekündigt und seitdem wurden regelmäßig Xbox-360- und Xbox-1-Spiele so angepasst, dass sie auch auf der Xbox One spielbar sind. Zur E3 2019 kommen nun ein letztes Mal neue Spiele hinzu. Fortan will sich das Backward-Compatbility-Team bei Microsoft um Xbox Project Scarlett kümmern, die zum Weihnachtsgeschäft 2020 auf den Markt kommen wird.

Das Ende des BC-Programms wird mit einem Geschenk gefeiert: Das Xbox-360-Spiel Too Human wird an alle Xbox-One-Besitzer verschenkt, egal, ob sie das Spiel bereits auf Disc besitzen oder nicht. Derzeit ist das Spiel noch nicht zum Gratis-Download erhältlich, was sich aber in Kürze ändern dürfte.



Im Laufe der Zeit hat das Team über 600 Xbox-360- und Xbox-1-Spiele fit für die Xbox One gemacht. Beim letzten großen Update der Liste abwärtskompatibler Spiele kommen diese Titel nun hinzu:



Armed and Dangerous

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb

Sphinx and the Cursed Mummy

Tom Clancy’s Splinter Cell

Tom Clancy’s Splinter Cell Pandora Tomorrow

Tom Clancy’s Splinter Cell Chaos Theory

Tom Clancy’s Splinter Cell Double Agent

Unreal Championship 2: The Liandri Conflict

Alle diese Spiele aus der Xbox-1-Ära sind mit einer 4-fachen Pixel-Auflösung auf einer Xbox One und Xbox One S spielbar. Auf der Xbox One X wird die Pixelanzahl um den Faktor 16 gesteigert. Bei einigen dieser Spiele gibt es sogar die früher kostenpflichtigen Add-ons als Gratis-Zugabe.

Außerdem hat das BC-Team noch ein letztes Mal einigen Xbox-360-Spielen ein "Xbox One X Enhanced"-Update verpasst. Auf einer Xbox One X können diese Xbox-360-Spiele damit in 4K-Qualität und verbesserten Texturen gespielt werden. Konkret erhalten die folgenden Xbox-360-Spiele ein "Xbox One X Enhanced"-Update (das Update gilt auch für die Rare-Replay-Sammlung, in der die Spiele enthalten sind):