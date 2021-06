Xbox Mini Fridge kommt - und viele Game-Pass-Highlights

Panagiotis Kolokythas

Microsoft hat offiziell einen Mini-Kühlschrank im Xbox-Series-X-Format angekündigt. Und viele Game-Pass-Spiele.

Vergrößern Xbox Mini Fridge kommt später im Jahr in den Handel © Microsoft / Youtube

Die E3-Pressekonferenz von Microsoft war am Sonntag eines der großen Highlights der diesjährigen Spielemesse E3. In knapp 90 Minuten stellte Microsoft gemeinsam mit seinen Entwicklerstudios zahlreiche, teils neue Spiele vor, die in naher Zukunft erscheinen werden. Und nahezu alle Titel werden von Tag 1 an quasi "gratis" über Xbox Game Pass für Konsole und Windows erhältlich sein. Ein entsprechendes Xbox-Game-Pass-Abo natürlich vorausgesetzt.

Xbox Mini Fridge kommt zum Weihnachtsgeschäft

Und dann hat auch Microsoft den Xbox Mini Fridge offiziell angekündigt, als Zugabe nach dem E3-Briefing: Der Mini-Kühlschrank im Xbox-Series-X-Format wird zum Weihnachtsgeschäft 2021 in den Handel kommen. Den Xbox Mini Fridge kündigt Microsoft in einem bombastisch inszenierten Clip an. In diesem ist die Rede von: "Ein neues System, das andere kalt lässt". Dem Video zufolge sollen in Xbox Mini Fridge rund ein Dutzend Getränkedose gekühlt werden können. Zum Start der Xbox Series X im vergangenen Jahr hatte Microsoft bereits große Xbox-Series-X-Kühlschränke produzieren lassen und an Influencer verschickt. Das kam offenbar so gut an, dass Microsofts Xbox-Marketing-Chef Aaron Greenberg am 2. April in einem Tweet auch den Start von Xbox-Series-X-Mini-Kühlschränken in Aussicht stellte. Dabei handelte es sich offensichtlich nicht um einen verspäteten April-Scherz, wie die folgende Ankündigung von Microsoft nun beweist:



Xbox Game Pass erhält zahlreiche Neuzugänge

Unterm Strich lieferte Microsoft gleich viele, viele neue gute Argumente, um ein Xbox-Game-Pass-Abo für um die 10 Euro/Monat abzuschließen. Dort sind ab sofort verfügbar:



Yakuza: Like a Dragon & alle Spiele der Yakuza-Reihe (PC, Konsole, Cloud)

10 weitere Bethesda Spiele: Dishonored: Death of the Outsider (PC, Konsole, Cloud), DOOM 2016 (Konsole, Cloud), The Evil Within 2 (PC, Konsole, Cloud), Fallout (PC), Fallout 2 (PC), Fallout Tactics (PC), Fallout 3 (PC, Konsole, Cloud), Rage (Konsole, Cloud), Wolfenstein II: The New Colossus (PC, Konsole, Cloud) und Arx Fatalis (PC)

Diese Spiele erscheinen noch im Jahr 2021 zum Start gleich im Xbox Game Pass

Dungeons & Dragons: Dark Alliance - PC, Konsole, Cloud - am 22. Juni 2021

Microsoft Flight Simulator - Xbox-Konsole am 27. Juli 2021 (aktuell für PC erhältlich)



The Ascent - PC, Konsole, Cloud am 29. Juli 2021

Hades - PC, Konsole, Cloud am 13. August 2021

Twelve Minutes - PC, Konsole, Cloud am 19. August 2021

Psychonauts 2 - PC, Konsole, Cloud am 25. August 2021

Aragami 2 - PC, Konsole, Cloud am 17. September 2021

Sable - PC, Konsole, Cloud am 23. September 2021

Back 4 Blood - PC, Konsole, Cloud am 12. Oktober 2021

Age of Empires IV - PC am 28. Oktober 2021

SCORN - PC, Konsole, Cloud im Herbst 2021

The Anacrusis - PC, Konsole, Cloud im Herbst 2021

Forza Horizon 5 - PC, Konsole, Cloud am 9. November 2021

Shredders - PC, Konsole, Cloud im Dezember 2021

Halo Infinite - PC, Konsole, Cloud zum Weihnachtsgeschäft 2021

The Gunk - PC, Konsole, Cloud im Jahr 2021

Hello Neighbor 2 - PC, Konsole, Cloud im Jahr 2021



Among Us - Xbox console day one, Cloud (derzeit nur für PC erhältlich)



Und diese Spiele werden im Jahr 2022 direkt in Xbox Game Pass erscheinen:

Starfield

Redfall

S.T.A.L.K.E.R. 2

A Plague Tale Requiem

Party Animals

Atomic Heart

Replaced

Slime Rancher 2

Somerville

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes

Eiyuden Chronicle Rising

The Outer Worlds 2

Contraband

E3-Pressekonferenz von Microsoft: die Highlights in Trailern

Gamer dürfen sich unter anderem auf die folgenden Titel freuen: