Xbox-Livestream heute ab 19 Uhr zur Gamescom 2021

Panagiotis Kolokythas

Kurz vor dem Start der Gamescom 2021 stellt Microsoft in einem Live-Stream seine Neuheiten vor. Heute ab 19 Uhr.

Vergrößern Heute ab 19 Uhr: Microsoft offizieller Xbox-Stream

Offiziell startet die Gamescom 2021 am 25. August und bereits einige Stunden vorher präsentiert Microsoft seine Neuheiten für Xbox und PCs. Los geht´s am Dienstagabend ab 19 Uhr. Der digitale Event wird per Live-Stream über diverse Dienste verbreitet, darunter hier auf Youtube.

Mit der Xbox Series X/S blickt Microsoft auf einen erfolgreichen Konsolenstart Ende letzten Jahres zurück. Zwischenzeitlich wurde auch der Xbox Game Pass sowohl für Konsolen als auch PCs immer stärker, indem etwa die Spiele von Bethesda Studios hinzugefügt wurden. Mit Psychonauts 2 startet am 25. August ein weiterer starker Titel, der direkt zur Veröffentlichung via Game Pass für PC und Xbox erhältlich ist. Auf den Nachfolger von Psychonauts mussten Action-Adventure-Fans über 16 Jahre warten.

Spannend ist die Frage, was Microsoft bei seinem Gamescom-Stream noch alles zeigen wird. Erwartet werden beispielsweise neue Informationen zu " Halo: Infinite", welches später in diesem Jahr erscheinen wird. Es wird auch gemunkelt, dass die Saints-Row-Reihe vor einem Comeback steht. Ansonsten wird es wahrscheinlich vor allem neue Infos zu bereits zur E3 angekündigten Spielen geben. In der Ankündigung von Microsoft ist die Rede davon, dass es "tiefergehende Updates" zu vorgestellten Spielen der Xbox Game Studios geben wird, inklusive Ankündigungen von Partnern.