Xbox Live: Halo Wars 1 & 2 am Wochenende kostenlos spielbar

Michael Söldner

Die beiden Strategiespiele rund um Halo lassen sich an diesem Wochenende kostenlos auf der Xbox One ausprobieren.

Die Halo-Reihe hat sich in den vergangenen Jahren einen festen Platz im Herzen von Ego-Shooter-Fans gesichert. Maßgeblich dafür waren eine perfekt an den Controller angepasste Steuerung sowie das kurzweilige Gameplay aus der Ego-Perspektive. Doch Microsoft hat mit der Reihe um den Master Chief auch schon viele Experimente gewagt: Mit Halo Wars und Halo Wars 2 erschienen 2009 und 2017 zwei Strategiespiele. Diese lassen sich am Wochenende kostenlos ausprobieren. Voraussetzung hierfür ist jedoch eine Xbox One sowie eine kostenpflichtige Gold-Mitgliedschaft bei Xbox Live.

Die Aktion läuft bis zum 25. Februar 9:00 deutscher Zeit. Damit können Halo Wars in der Definitive Edition sowie Halo Wars 2 bis zum Montagmorgen ausgiebig getestet werden. Beide Spiele tauchen im Bereich für Gold-Mitglieder auf der Xbox One auf. Alternativ führt der Weg auch über den Microsoft Store zum Ziel, konkret zu den Free Play Days , wo beide Spiele als Gratis-Download zu finden sind. Außerdem gewährt Microsoft im Aktionszeitraum hohe Rabatte auf beide Spiele. Wer also Gefallen an den Strategiespielen rund um Halo findet, kann die Definitive Edition von Halo Wars für 10 statt 20 Euro erstehen. Das genau zwei Jahre alte Halo Wars 2 kostet mit 20 Euro nur die Hälfte des sonst gültigen Preises.

