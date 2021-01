Xbox Live Gold: Microsoft nimmt Preiserhöhung zurück

Panagiotis Kolokythas

Erst kündigt Microsoft eine Preiserhöhung bei Xbox Live Gold an, dann gibt´s eine 180-Grad-Wende. Und eine gute Nachricht...

Vergrößern Microsoft wollte Preis für Xbox Live Gold erhöhen - und macht dann einen Rückzieher © Microsoft

Zum Wochenende hin hatte Microsoft eine Preiserhöhung bei Xbox Live Gold angekündigt. Als sich dann ein Shitstorm im Internet entfachte, ruderte Microsoft zurück und nahm die Preiserhöhung schnell wieder zurück. Neben einer Entschuldigung wurde dann auch das Online-Angebot aufgebessert, um die Gemüter zu besänftigen. Aber was ist genau passiert? Die Chronologie...

In einer Mitteilung an die Community am Freitag erklärte Microsoft, dass man nun schon seit 18 Jahren an Xbox Live Gold arbeite und man "in regelmäßigen Abständen" den "Wert und die Preismodelle unserer Services" beurteile. Nachdem sich der Preis für Xbox Live Gold in einem Großteil der Märkte über "viele Jahre hinweg nicht verändert" habe, stehe nun eine Preiserhöhung an.

In der Mitteilung empfahl Microsoft seinen Nutzern zu Xbox Game Pass Ultimate zu wechseln. "Wertest Du Deine Gold-Mitgliedschaft zum Xbox Game Pass Ultimate auf, wird Dein Gold-Guthaben in Ultimate-Guthaben umgewandelt – bis zu 36 Monate", so Microsoft. Letztendlich wollte Microsoft mit der Preiserhöhung von Xbox Live Gold also sein Xbox-Game-Pass-Angebot attraktiver machen. Bei Xbox Game Pass Ultimate für PC, Xbox und Android ist im Preis von 12,99 Euro/Monat auch Xbox Live Gold (plus EA Play) enthalten.



Die Ankündigung der Xbox-Live-Gold-Preiserhöhung sorgte im Internet aber für schlechte Stimmung.

Am Samstag aktualisierte Microsoft seine Mitteilung an die Community und machte die Preiserhöhung damit offiziell rückgängig. Und gestand dabei auch ein:

Wir haben gestern einen Fehler gemacht und ihr lagt mit eurer Kritik vollkommen richtig. Mit Freunden zu spielen und mit ihnen verbunden zu sein, ist ein wichtiger Teil des Gamings. Wir haben dabei versagt, die Erwartungen derer, die für uns am meisten zählen, zu erfüllen. Wir haben uns deshalb dazu entschieden, das Preismodell von Xbox Live Gold nicht zu verändern.

Die Preise für die Xbox Live Gold-Mitgliedschaft bleiben damit unverändert. Die 1-monatige Mitgliedschaft kostet damit auch künftig 6,99 Euro (8,99 Euro in Österreich, 9 CHF in der Schweiz). Die 3-monatige Mitgliedschaft kostet 19,99 Euro in Deutschland und Österreich (25 CHF in der Schweiz) und die 6-monatige Mitgliedschaft weiterhin 39,99 Euro in Deutschland und Österreich (49 CHF in der Schweiz).

Es gibt auch noch eine weitere gute Nachricht: Für das Spielen von Free-to-Play-Spielen wird künftig keine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft mehr vorausgesetzt. Man arbeite "hart daran", diese Veränderung nun so schnell wie möglich umzusetzen.