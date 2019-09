Xbox Games with Gold: Die Gratis-Spiele im Oktober

Michael Söldner

Im Oktober verschenkt Microsoft wieder zahlreiche Spiele für Gold-Abonnenten von Xbox Live.

Vergrößern Die Gratis-Games im Oktober können sich sehen lassen! © xbox.com

Wer ein kostenpflichtiges Xbox-Live-Gold-Abo besitzt, kann sich jeden Monat über neue Gratis-Spiele freuen. Im Oktober spendiert Microsoft Spielern auf der Xbox One drei neue Titel, auf der Xbox 360 wandern zwei neue Spiele in die Sammlung. Wie gewohnt werden dabei alle Spiele über den Monat verteilt ausgeliefert. Über den gesamten Monat lässt sich der liebevolle Plattformer Tembo the Badass Elephant für Xbox One herunterladen. Vom 16. Oktober bis zum 15. November steht hingegen das kooperativ spielbare Freitag der 13. Das Videospiel für Gold-Abonnenten bereit. Im Spiel übernimmt ein Teilnehmer die Rolle des wahnsinnigen Killers, die anderen müssen sich vor ihm verstecken. Das bereits erhältliche Action-Adventure We Were Here für Xbox One gibt es hingegen nur noch bis zum 15. Oktober.

Auf der betagten Xbox 360 hat Microsoft zwei Spiele im Angebot. Vom 1. bis 15. Oktober kann das kindgerechte Abenteuer Disney Bolt heruntergeladen werden. Dank Abwärtskompatibilität ist der Klassiker aus dem Jahr 2008 auch auf der Xbox One lauffähig. In der zweiten Monatshälfte dürfen sich Gold-Mitglieder über Ninja Gaiden 3: Razors Edge freuen. Das schwierige Actionspiel überzeugt mit knallharten Schwertkämpfen und einer schicken Optik. Auch dieser Xbox-360-Klassiker läuft ohne Probleme auf der aktuellen Plattform Xbox One.

So schließen Sie Tastatur und Maus an eine Xbox One an