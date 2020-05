Xbox Games With Gold: Die Gratis-Spiele im Juni 2020

Michael Söldner

Im Juni dürfen sich Gold-Mitglieder gleich über vier ungewöhnliche Titel aus drei Konsolengenerationen freuen.

Vergrößern Gold-Mitglieder erhalten im Juni vier neue Gratis-Spiele. © xbox.com

Microsoft spendiert zahlenden Kunden des Abo-Dienstes Xbox Live Gold jeden Monat mehrere Gratis-Spiele für ihre Konsole. Nun hat der Hersteller die kostenlosen Games für den Monat Juni 2020 bekannt gegeben. Demnach dürfen sich Gold-Mitglieder im gesamten Zeitraum des Juni das Jump&Run Shantae and the Pirate's Curse auf ihre Xbox One herunterladen. Der Plattformer mit Orient-Setting gefällt durch seine farbenfrohe Aufmachung. Vom 16. Juni bis zum 15. Juli steht hingegen Coffee Talk zum kostenlosen Download bereit. Dabei handelt es sich um ein Grafik-Adventure für die Xbox One, in dem der Spieler als Kellnerin in einem Coffee Shop Gäste wie Orks, Elfen oder Formwandler kennenlernt.

Weiterhin kann Destroy All Humans! vom 1. Juni bis zum 15. Juni kostenfrei heruntergeladen werden. Dabei handelt es sich um ein Action-Adventure aus dem Jahr 2005. Das damals für die erste Xbox veröffentlichte Spiel lässt den Spieler in die Haut eines Außerirdischen schlüpfen, der sich gegen feindlich gesinnte Menschen wehren muss. Das letzte Spiel im Bunde namens Sine Mora stammt aus der Ära der Xbox 360. Im Ballerspiel steuert der Spieler ein futuristisches Flugzeug durch endlose Kolonnen an gegnerischen Einheiten. Sine Mora kann zwischen dem 15. und 30. Juni kostenlos heruntergeladen werden.

Xbox Series X: Alle Spiele standardmäßig mit 60 FPS