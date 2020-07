Xbox Games With Gold: Die Gratis-Spiele im August 2020

Michael Söldner

Der August hält für Gold-Abonnenten wieder vier neue Gratis-Spiele für Xbox One und Xbox bereit.

Vergrößern Gold-Mitglieder dürfen sich auch im August wieder über kostenlose Spiele freuen. © xbox.com

Wer sich für Microsofts kostenpflichtigen Online-Service Xbox Live Gold entscheidet, erhält jeden Monat auch mehrere Gratis-Games für seine Xbox One und Xbox 360. Ab sofort steht fest, welche Titel Gold-Mitglieder im August 2020 kostenlos herunterladen können: Ab dem 1. August steht mit Portal Knights ein Action-Adventure bereit, welches 2017 zum besten deutschen Spiel gekürt wurde und auf den ersten Blick an Minecraft erinnert. Das 3D-Sandbox-Spiel lässt sich auch mit Freunden im Koop-Modus erkunden. Ab Mitte August stellt Microsoft hingegen das Prügelspiel Override: Mech City Brawl für Gold-Abonnenten kostenlos bereit. Darin treten riesige Roboter gegeneinander an und legen nebenbei ganze Städte in Schutt und Asche.

Ebenfalls zum 1. August steht mit MX Unleashed ein Rennspiel aus der Ära der ersten Xbox zur Verfügung. Das 2004 veröffentlichte Game lässt euch auf 40 Strecken mit Motocross-Motorrädern ordentlich Staub aufwirbeln. Mitte August folgt mit Red Faction 2 ein weiterer Titel der ersten Xbox. Im Actionspiel kann die Umgebung verändert werden, der Einsatz von Waffen sorgt so immer wieder für tiefe Gräben oder zerbröckelnde Wände. Beide Xbox-Spiele sind dank Abwärtskompatibilität sowohl auf der Xbox One als auch auf der Xbox 360 spielbar.

