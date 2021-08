Xbox Game Pass für PC: Die Neuzugänge im September

Michael Söldner

Der Xbox Game Pass wird auch im September auf dem PC um viele neue Spiele erweitert. Die Neuzugänge im Überblick.

Vergrößern Der Xbox Game Pass bietet auch für PC-Spieler monatlich neue Spiele. © xbox.com

Wer den Xbox Game Pass für den PC abonniert hat, darf sich Monat für Monat über neue Gratisspiele freuen. Auch im September wird es mindestens sechs Spiele geben, die sich ohne Mehrkosten nutzen lassen. Noch stehen nämlich nicht alle PC-Spiele fest, die im September Teil des Xbox Game Pass werden. Bereits am 2. September kommt mit „Surgeon Simulator 2: Access all Areas“ ein sehr ungewöhnlicher Titel hinzu. Die Simulation von Entwickler Bossa Studios versetzt den Spieler in den Kittel eines Chirurgen, der nicht ganz ernst gemeinte Operationen durchführen muss. Erst Mitte des Monats folgt „SkateBird“, ein Skateboardspiel, in dem sich Vögel auf das Rollbrett wagen. Ebenfalls am 16. September erweitert „I Am Fish“ den Xbox Game Pass auf dem PC. Das Spiel orientiert sich am beliebten „I Am Bread“ und lässt den Spieler einen physikalisch korrekt reagierenden Fisch durch die Spielwelt schleudern.

Einen Tag später, am 17. September 2021, wird das Actionspiel „Aragami 2“ Teil des Xbox Game Pass. Darin schlüpft der Spieler in die Robe eines Schattenclan-Ninjas, der wahlweise auch im Koop von einem Freund begleitet werden kann. Am 23. September können sich Abonnenten zudem das Adventure „Sable“ herunterladen. Das Indiespiel bietet eine schicke Spielwelt und erinnert ein wenig an „Zelda: Breath of the Wild“. Kurz vor dem Monatsende, am 28. September, erscheint der Multiplayer-Shooter „Lemnis Gate“, der unterschiedliche Helden bietet und durch eine Zeitschleifen-Mechanik unterhalten soll. Ein Match dauert nur 25 Sekunden. Bis zum 31. August lassen sich noch die drei Spiele „Blair Witch“, „Stranger Things 3“ und „Double Kick Heroes“ gratis herunterladen.



