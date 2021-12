Xbox Game Pass für PC: Die Neuzugänge im Dezember

Michael Söldner

Auch im Dezember stockt Microsoft den Xbox Game Pass für PC-Spieler um viele spannende Titel auf.

Vergrößern Der Xbox Game Pass hält auch im Dezember wieder Neuzugänge für PC-Spieler bereit. © xbox.com

Abonnenten des Xbox Game Pass dürfen sich auch auf dem PC im Dezember über viele Neuzugänge freuen, die sich ohne weitere Kosten nutzen lassen. Ab heute stößt beispielsweise das brandneue Action-Adventure „The Gunk“ hinzu, in dem der Spieler als Plünderer auf einem fernen Planeten unterwegs ist. Wer lieber auf handfeste Auseinandersetzungen steht, sollte sich „Mortal Kombat 11“ nicht entgehen lassen. Das Prügelspiel aus dem Jahr 2019 wird ab heute Teil des Game Pass auf dem PC. Ebenfalls seit heute ohne Zusatzkosten spielbar ist das Adventure „Firewatch“ aus dem Jahr 2016, in dem der Spieler als Nationalpark-Mitarbeiter Waldbrände verhindern und dabei ein großes Geheimnis lösen muss.

Bossgegner und Rasenmäher

Schon seit dem 2. Dezember kann das Multiplayer-Action-Spiel „Anvil“ heruntergeladen werden. Darin müssen die Spieler auf einem lebensfeindlichen Planeten Alien-Artefakte aufspüren. Bossgegner stellen sich dieser Suche nach Gegenständen jedoch immer wieder in den Weg. Das Rollenspiel „Archvale“ überzeugt mit seinem Retro-Look. Die große Anzahl an Geschossen auf dem Bildschirm macht diesen Titel jedoch recht anspruchsvoll. Wer „Final Fantasy XIII-2“ aus dem Jahr 2014 bislang verpasst hat, kann im Rahmen des Xbox Game Pass nun ohne Zusatzkosten einen Blick auf das Japan-Rollenspiel werfen. Ungewöhnlich wird es im „Lawn Mowing Simulator“, in dem der Spieler auf einem Rasenmäher Platz nimmt und diese alltägliche Aufgabe am PC meistern muss.

Party und Strategie

Das Multiplayer-Partyspiel „Rubber Bandits“ könnte den ein oder anderen Abend mit Freunden versüßen. Wer keine Freunde am Start hat, kann auch über einen Online-Multiplayer eine virtuelle Party starten. Ebenfalls einen Blick wert ist die Bauernhof-Simulation „Stardew Valley“ aus dem Jahr 2016. Rundenstrategen sollten sich hingegen „Warhammer 40.000: Battlesector“ anschauen.



