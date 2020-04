René Resch

Im offiziellen Microsoft Store gibt es momentan einige tolle Angebote rund um die Xbox-One. Darunter der Game-Pass, Konsolen und Games.

Vergrößern Xbox Game Pass Ultimate für 1 Euro + weitere Angebote im Microsoft Store © Microsoft

Im offiziellen Microsoft-Store gibt es aktuell einige spannende Xbox-Angebote. Darunter sind Deal zum Xbox Game Pass Ultimate, Xbox-One-Bundles und dem Digital-Game-Sale. Die Highlights der Aktion haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Xbox Game Pass Ultimate für 1 Euro

Als absolutes Highlight gibt es dieses Mal den Xbox Game Pass Ultimate Spiele-Flatrate für nur 1 Euro im ersten Monat. Der Dienst kostet sonst 12,99 Euro im Monat - ein toller Deal also um den Dienst zu testen. In der Ultimate-Variante des Dienstes sind Xbox Live Gold und sowie ein unbegrenzter Zugriff auf über 100 Konsolen- und PC-Games inbegriffen. Weiterhin können Xbox-Game-Studio-Titel am Veröffentlichungstag gespielt werden. Der Dienst kann jederzeit gekündigt werden. Wenn Sie den Dienst also nur testen wollen, kommen keine Folgekosten bis auf die Anmeldegebühr von einem Euro auf Sie zu.

Xbox Game Pass Ultimate für 1 Euro testen

Weitere Infos zum Xbox Game Pass und weiteren Gaming-Flatrates finden Sie hier:

Xbox-One-Bundles zu Schnäppchenpreisen

Aktuell gibt es im Microsoft Store auch wieder einige Xbox-One- sowie Xbox-One-X-Bundles zu Aktionspreisen. Die Bundles bestehen immer aus Xbox-One- oder Xbox-One-X-Konsole mit 1 TB Speicherplatz, einem Controller sowie einem Spiel.



Xbox-One-X-Bundles:

Xbox One X – "Forza Horizon 4 Lego Speed Champions"-Bundle

1-TB-Konsole, Controller + Game

für 289 statt 499,99 Euro

Xbox-One-Bundles:

Xbox One S – "Star Wars Jedi: Fallen Order"-Bundle

1-TB-Konsole, Controller + Game

für 229,99 statt 299,99 Euro

Xbox One S – " Forza Horizon 4 Lego Speed Champions"-Bundle

1-TB-Konsole, Controller + Game

für 229,99 statt 299,99 Euro

Xbox One S – "Gears 5"-Bundle

1-TB-Konsole, Controller + Game

für 249,99 statt 299,99 Euro

Xbox One S – "Roblox"-Bundle

1-TB-Konsole, Controller + Game

für 229,99 statt 299,99 Euro

Digital-Game-Sale mit zahlreichen Top-Angeboten

Weiterhin findet im Microsoft Store vom 03. bis 13. April 2020 der Digital Game Sale statt. Bei der Aktion sind zahlreiche Games für Xbox One zu Kracher-Preisen erhältlich. Hier haben wir einige der Top-Deals für Sie zusammengestellt:

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

für 20,99 statt 69,99 Euro

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

für 19,79 statt 59,99 Euro

Resident Evil 2

für 19,99 statt 39,99 Euro

Just Cause 4 - Complete Edition

für 20,99 statt 69,99 Euro

Tom Clancy's The Division 2

für 10,49 statt 29,99 Euro

Das war dabei nur eine kleine Auswahl der Schnäppchen-Deals. Auf der Angebotsseite im Microsoft-Store finden Sie noch viele weitere tolle Angebote zu Xbox-One- und PC-Spielen.

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!



Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.