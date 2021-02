Xbox Game Pass Ultimate & EA Play für 1 Euro

René Resch

Die Electronic Arts Spiele-Bibliothek "EA Play" ist nun Teil des Xbox Game Pass. Der Dienst lässt sich aktuell im Angebot testen.

Die Spiele-Bibliothek von Electronic Arts mit dem Namen "EA Play" ist nun auch Teil des "Xbox Game Pass", der Spiele-Flatrate von Microsoft. Im offiziellen Xbox-Store gibt es aktuell ein besonderes Angebot für Nutzer, die den Dienst ausprobieren wollen.

So kann man im Xbox-Store "EA Play" im ersten Monat für nur 99 Cent abonnieren statt der regulären 3,99 Euro im Monat. Unter den Spielen, die angeboten werden, sind einige EA-Top-Titel wie etwa die Sportspiele FIFA, NHL, Madden; vertreten sind aber auch weiterer Blockbuster-Games wie zum Beispiel "Star Wars Jedi: Fallen Order", "Need for Speed: Heat" und weitere. Top-Aktuelle Spiele wie etwa "Fifa 21" oder "Madden 21" lassen sich jeweils 10 Stunden anspielen. Der Deal ist dabei noch bis zum 9. März 2021 gültig.



EA Play für nur 99 Cent im ersten Monat im Xbox-Store



Xbox Game Pass Ultimate 1 Euro in den ersten 3 Monaten

Aber auch das von Microsoft des Öfteren beworbene Angebot, bei dem man den "Xbox Game Pass Ultimate" für nur 1 Euro in den ersten 3 Monaten ausprobieren kann, ist wieder erhältlich. Auch in diesem Angebot ist "EA Play" enthalten.



So zahlen Sie für die Microsoft-Spiele-Flat "Xbox Game Pass Ultimate" als Neukunde in den ersten 3 Monaten aktuell nur 1 Euro statt 12,99 Euro im Monat - ein toller Deal also um den Dienst zu testen. In der Ultimate-Variante des Dienstes sind auch Xbox Live Gold sowie unbegrenzter Zugriff auf über 100 Konsolen- und PC-Games inbegriffen. Weiterhin können Xbox-Game-Studio-Titel am Veröffentlichungstag gespielt werden. Der Dienst kann jederzeit gekündigt werden. Wenn Sie den Dienst also nur testen wollen, kommen keine Folgekosten bis auf die Anmeldegebühr von einem Euro auf Sie zu.

Xbox Game Pass Ultimate - 3 Monate nur 1 Euro im Xbox-Store



Weitere Infos zum "Xbox Game Pass" und weiteren Gaming-Flatrates finden Sie hier:

