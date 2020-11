Xbox Game Pass Ultimate: 1 Monat 1 Euro + weitere Xbox-Deals im Microsoft Store

René Resch

Im offiziellen Microsoft-Store gibt es aktuell einige großartige Deals zum Black Friday mit Rabatten bis zu 50 Prozent. Die Black-Deals laufen im Store dabei vom 23. November bis zum 1. Dezember 2020. Neben Surface-Artikel gibt es auch einige Xbox-Konsolen, Bundles, Games sowie den Xbox Game Pass Ultimate zu tollen Angebotspreisen.



Direkt zu den Black-Friday-Deals im Microsoft Store mit "den besten Angeboten des Jahres" mit Rabatten auf Surface-Produkte, Surface-Bundles und Xbox-Deals



Alle Bestellungen zur Black-Friday-Woche werden versandkostenfrei versendet und erhalten ein verlängertes Rückgaberecht bis zum 31. Januar 2021. Einige Xbox-Highlights aus den Black-Friday-Deals im Microsoft-Store haben wir hier für Sie zusammengestellt:



Xbox Game Pass Ultimate: 1 Monat für 1 Euro

© Microsoft

Die Spiele-Flatrate "Xbox Game Pass Ultimate" gibt es für Neukunden im ersten Monat aktuell für nur 1 Euro statt 12,99 Euro - ein toller Deal also um den Dienst zu testen. In der Ultimate-Variante des Dienstes sind Xbox Live Gold sowie unbegrenzter Zugriff auf über 100 Konsolen- und PC-Games inbegriffen. Weiterhin können Xbox-Game-Studio-Titel am Veröffentlichungstag gespielt werden. Der Dienst dabei kann jederzeit gekündigt werden. Wenn Sie den Dienst also nur testen wollen, kommen keine Folgekosten bis auf die Anmeldegebühr von einem Euro auf Sie zu.

