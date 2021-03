Xbox Game Pass PC um 18 Bethesda-Spiele erweitert

Michael Söldner

Microsoft hat den Game Pass nach der Übernahme von Bethesda um 18 PC-Spiele des Herstellers erweitert.

Vergrößern Der Game Pass umfasst ab sofort auch zahlreiche Spiele von Bethesda. © xbox.com

Seit einem Tag ist die Übernahme von Bethesda durch Microsoft in trockenen Tüchern. Bereits heute dürfen sich die Spieler über ein erstes Ergebnis der Verhandlungen freuen: Microsoft stockt den Game Pass für Xbox- und PC-Spieler um 20 Spiele von Bethesda auf. Der Abo-Dienst von Microsoft wird durch die Neuzugänge noch attraktiver, da sie zahlreiche Genres abdecken und teils zum Besten gehören, was die Branche zu bieten hat. So können Abonnenten auf dem PC und der Xbox sich über die folgenden Neuzugänge freuen: „Dishonored Definitive Edition“, „Dishonored 2“, „Doom (1993)“, „Doom 2“, „Doom 3“, „Doom 64“, „Doom Eternal“, „The Elder Scrolls 3: Morrorwind“, „The Elder Scrolls 4: Oblivion“, „The Elder Scrolls 5: Skyrim“, „The Evil Within“, „Fallout 4“, „Fallout 76“, „Prey“, „Rage 2“, „Wolfenstein: The New Order“, „Wolfenstein: The Old Blood“ sowie „Wolfenstein: Youngblood“. Die beiden Spiele „The Elder Scrolls Online“ sowie „Fallout: New Vegas“ wandern ebenfalls in den Game Pass, sind aber vorerst nur für Xbox-Spieler verfügbar.

Dazu kommen zahlreiche Spiele andere Hersteller wie beispielsweise das Rennspiel „Dirt 5“, das Action-Game „Crackdown 3“, das Strategiespiel „Age of Empires“ Teil 1 - 3 oder der Adventure-Klassiker „Day of the Tentacle Remastered“. Als weiterer Vorteil ist der Xbox Game Pass für PC-Spieler im ersten Monat für nur 1 Euro pro Monat erhältlich. Danach steigt der Preis auf knapp 10 Euro pro Monat an: Eine gute Möglichkeit, den Dienst für wenig Geld unverbindlich auszuprobieren. Konsolenspieler zahlen 10 Euro pro Monat. Parallel dazu gibt es mit dem Game Pass Ultimate für knapp 13 Euro im Monat auch ein Kombi-Abo, welches den Zugriff auf die Spiele vom PC und der Konsole erlaubt und darüber hinaus eine Gold-Mitgliedschaft für Xbox Live umfasst, die zum Online-Spielen auf der Xbox notwendig ist.

Game Pass für PC für 1 Euro ausprobieren