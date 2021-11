Xbox Game Pass PC: Diese Spiele kommen im November

Michael Söldner

Auch im November wird der Xbox Game Pass für PC-Spieler wieder um viele interessante Titel erweitert.

Vergrößern Der Xbox Game Pass ist durch viele Highlights auch für PC-Spieler interessant. © xbox.com

Der Xbox Game Pass lohnt sich nicht nur für Besitzer einer Xbox. Auch PC-Gamer können von der Mitgliedschaft profitieren und viele neue Titel ohne Mehrkosten auf ihrem Rechner nutzen. Seit Anfang November steht beispielsweise das beliebte „Minecraft“ im Game Pass auf dem PC zur Verfügung. Seit Anfang des Monats sind weiterhin das Puzzlespiel „Unpacking“, das Action-Adventure „It Takes Two“, das Actionspiel „Kill It With Fire“ oder die Sport-Simulation „Football Manager 2022“ im Rahmen des Game Pass auf dem PC verfügbar.

Forza Horizon 5

Ein weiteres Highlight ist das seit dem 9. November verfügbare Rennspiel „Forza Horizon 5“, welches direkt zum Release Teil des Game Pass auf Xbox und PC wurde. Seit dem 11. November lässt sich zudem „Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition“ herunterladen, hierfür ist jedoch ein Upgrade der „Special Edition“ für 18 Euro fällig. Dafür erhalten Spieler hunderte Mods sowie die offiziellen DLCs.

Flight Simulator GOTY

Deutlich unbekannter ist das seit dem 11. November enthaltene Actionspiel „One Step from Eden“, welches Kartenspiel-Elemente und Echtzeit-Action vermischt. Seit heute ist daneben die Simulation „Next Space Rebels“ im Game Pass enthalten. Darin kann sich der Spieler als Raketen-Wissenschaftler versuchen. Morgen stößt das Action-Rollenspiel „Undungeon“ zum Game Pass für PC hinzu. Mit dem „Microsoft Flight Simulator GOTY“ lässt sich ebenfalls ab morgen die Flugsimulation von Microsoft ohne Mehrkosten spielen. Ebenfalls am 18. November erscheinen mit dem Plattformer „Exo One“, dem Actionspiel „My Friend Pedro“ und dem Rollenspiel „Fae Tactics“drei weitere Titel.

Drei Spiele zum Monatsende

Am 23. November lässt sich darüber hinaus das ungewöhnliche Actionspiel „DEEEER Simulator“ herunterladen, in dem als Wildtier eine Stadt terrorisiert werden kann. Fans von Action-Rollenspielen dürfen sich am gleichen Tag über „Mortal Shell“ freuen. Am 30. November erscheint das Aufbauspiel „Evil Genius 2“, in dem der Spieler als böses Genie geheime Operationen plant.

