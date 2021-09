Xbox Game Pass: Neuzugänge für PC im Oktober

Michael Söldner

Auch im Oktober bietet der Xbox Game Pass für den PC viele Highlights, darunter „Back 4 Blood“ oder „Age of Empires 4“.

Wer den Xbox Game Pass abonniert hat, bekommt jeden Monaten mehrere Gratis-Spiele, die sich ohne zusätzliche Kosten herunterladen lassen. Für PC-Spieler hat der Abo-Service von Microsoft im Oktober zahlreiche Highlights zu bieten. Den Anfang macht am 12. Oktober die Neuerscheinung „Back 4 Blood“. Dabei handelt es sich um einen Koop-Shooter, der von „Left 4 Dead“ inspiriert ist. Zusammen in einem Squad aus vier Experten müssen Zombie-Horden abgewehrt werden. Am 14. Oktober wird der Game Pass auf dem PC um die Neuerscheinung „The Riftbreaker“ aufgestockt. Dabei handelt es sich um einen Mix aus Aufbaustrategie, Survivalspiel und Hack&Slay.

Am 15. Oktober folgt mit „The Good Life“ eine Adventure-Neuerscheinung, die als Mischung aus „Animal Crossing“ und „Deadly Premonition“ angesehen werden kann. Als Fotografin muss der Spieler das Geheimnis der Stadt Rainy Woods lösen. Am 19. Oktober erscheint mit „Into the Pit“ eine weitere Neuerscheinung. Dabei handelt es sich um einen schnellen Magie-Shooter aus der Ego-Perspektive. Ein weiteres Highlight im Oktober-Lineup des Xbox Game Pass für den PC ist das Echtzeitstrategiespiel „Age of Empires 4“ von Relic Entertainment. Der Titel ist zum Releasetag am 28. Oktober sofort im Xbox Game Pass verfügbar. Diesmal verschlägt es den Spieler ins Mittelalter. Dort müssen geschickte Entscheidungen getroffen werden, um das eigene Volk zur Weltspitze zu führen. Der Xbox Game Pass für den PC kostet im ersten Monat nur einen Euro. Danach schlägt das Abonnement mit 9,99 Euro pro Monat zu Buche. Schon jetzt sind über 100 Spiele Teil des Xbox Game Pass. Ausprobieren lohnt sich also!



