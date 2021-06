Xbox Game Pass: Die PC-Neuzugänge im Juni 2021

Michael Söldner

Microsoft stockt den Game Pass im Juni um neue Spiele auf, auch für PC-Spieler sind viele interessante Games dabei.

Vergrößern Der Game Pass wächst auch im Juni wieder um mehrere neue Spiele an. © xbox.com

Der ursprünglich für die Xbox-Konsolen gedachte Abo-Dienst Xbox Game Pass wird mittlerweile von immer mehr PC-Spielern genutzt. Auch diese erhalten jeden Monat neue Spiele, die sich dann ohne weitere Kosten nutzen lassen. Für den Juni 2021 fallen diese Neuzugänge besonders attraktiv aus. So steuert Hersteller Bethesda, der mittlerweile zu Microsoft gehört, wieder gleich mehrere Spiele bei. Dazu kommen zahlreiche Titel anderer Publisher sowie Erstveröffentlichungen, die gleich zum Release Teil des Xbox Game Pass werden.

Highlight ist sicherlich das erst heute erschienene Rollenspiel „Dungeons & Dragons: Dark Alliance“, welches zeitgleich auch für die Playstation erscheint. Dabei handelt es sich um den geistigen Nachfolger von „Baldur's Gate: Dark Alliance“ aus dem Jahr 2001. Das Ergebnis ist ein kooperativ spielbares Action-Rollenspiel für bis zu vier Spieler. Dazu kommen die Bethesda-Spiele „Fallout 2“, „Fallout 3“ und das Standalone-Abenteuer „Dishonored: Tod des Outsiders“. Wer allein oder mit Freunden gegen riesige Monster antreten will, sollte sich hingegen „Conan Exiles“ einmal näher anschauen. Mit riesigen Robotern lässt sich in „Mechwarrior 5: Mercenaries“ in die Schlacht ziehen. Fans japanischer Spiele sollten dem ungewöhnlichen Adventure und Kampfspiel „Yakuza 7: Like A Dragon“ unbedingt eine Chance geben! Gewohnte Rennspielkost gibt es hingegen in „NFS: Hot Pursuit Remaster“, einer Neuauflage des Klassikers aus dem Jahre 2010. Für PC-Spieler kostet der Xbox Game Pass im ersten Monat nur einen Euro . Danach schlägt das Abo mit monatlich 9,99 Euro zu Buche.

