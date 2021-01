Xbox Game Pass: Control (PC) und Neuzugänge im Januar

Panagiotis Kolokythas

Microsoft erweitert im Januar die über Xbox Game Pass verfügbaren Spiele für PC, Android und Konsole.

Vergrößern Diese Spiele kommen im Januar 2021 noch im Xbox Game Pass hinzu © Microsoft

Im Januar 2021 wird Microsoft noch ein weiteres Mal viele neue Spiele der wachsenden Bibliothek von Xbox Game Pass (für Windows-10-PCs, Xbox und via Cloud auch Android) hinzufügen. Wie Microsoft am Dienstag mitteilt, wird unter anderem die PC-Version des Remedy-Spiels Control in Kürze verfügbar sein, nachdem die Xbox-One- und Cloud-Version des Spiels bereits seit einigen Wochen über Xbox Game Pass spielbar sind.

Der wohl spannendste Neuzugang im Januar ist das Spiel The Medium, welches zum Start direkt über Xbox Game Pass kostenlos für Abonnenten erhältlich sein wird. Das Spiel startet am 28. Januar für Xbox Series X/S und Windows-10-PCs.



Alle kommenden Neuzugänge im Xbox Game Pass

21. Januar: Control (PC)

21. Januar: Desperados III (Xbox, PC, Cloud)

21. Januar: Donut County (Xbox, PC, Cloud)

21. Januar: Outer Wilds (Cloud)

26. Januar: Cyber Shadow (Xbox, PC, Cloud)

28. Januar: The Medium (Xbox Series X/S, PC)

28. Januar: Yakuza 3 Remastered (Xbox, PC, Cloud)

28. Januar: Yakuza 4 Remastered (Xbox, PC, Cloud)

28. Januar: Yakuza 5 Remastered (Xbox, PC, Cloud)

Xbox Game Pass verlassen am 29. Januar 2021 die folgenden Spiele

Death Squared (Xbox)

Death´s Gambit (PC)

Final Fantasy XV (Xbox, PC)

Fishing Sim World: Pro Tour (Xbox, PC)

Gris (PC)

Indivisible (Xbox, PC)

Reigns: Game of Thrones (PC)

Sea Salt (Xbox, PC)



Xbox Game Pass Ultimate enthält Xbox Live Gold und über 100 Spiele für Xbox, PC und Android-Geräte (über Cloud). Integriert ist auch die EA-Play-Bibliothek und es gibt regelmäßig für Xbox-Game-Pass-Mitglieder exklusive Angebote. Die ersten 3 Monate kosten 1 Euro und anschließend fallen Kosten in Höhe von 12,99 Euro pro Monat an. Alternativ sind auch Xbox Game Pass für PC für 9,99 Euro/Monat (1. Monat für 1 Euro) und Xbox Game Pass für Konsole für 9,99 Euro/Monat erhältlich.



Xbox Game Pass Ultimate: 3 Monate für 1 Euro + Surface-Deals im Microsoft Store