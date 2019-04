Xbox Game Pass: 6-Monats-Abo für nur 30 Euro!

Panagiotis Kolokythas

Bei Amazon ist das 6-Monats-Abo für die Spieleflatrate Xbox Game Pass zu einem Hammerpreis erhältlich. Aber nur für kurze Zeit.

Während der Frühlings-Angebot-Woche bei Amazon (8.4. bis 15.4.2019) gibt es täglich viele, viele Schnäppchen und die Highlights stellen wir Ihnen in diesem Beitrag vor. Ein besonderes spannendes Angebot für Xbox-One-Besitzer ist ebenfalls dabei: Ein 6-Monats-Abo für die Spieleflatrate Xbox Game Pass und das auch noch zu einem Hammerpreis. Für nur 29,99 Euro kann der Microsoft-Dienst insgesamt 6 Monate genutzt werden. So viel kostet normalerweise das 3-Monats-Abo. Statt knapp 10 Euro im Monat zahlen Sie mit dem Angebot also nur noch etwa 5 Euro monatlich.



Zum Amazon-Schnäppchen: 6 Monate Xbox Game Pass für nur 29,99 Euro



Bei Amazon erhalten Sie nach dem Kauf sofort einen Produktschlüssel, der in Ihrem Amazon-Konto unter "Meine Games- und Software-Bibliothek" aufgelistet wird. Diesen Produktschlüssel können Sie dann im Microsoft Store auf der Xbox-One-Oberfläche oder in der Windows-10-App für Xbox One einlösen.

Was ist Xbox Game Pass eigentlich? Bei Xbox Game Pass handelt es sich um eine von Microsoft für die Xbox One angebotene Spieleflatrate. Die Abonnenten erhalten den Zugriff auf weit über 100 Spiele, die sie während der Abo-Laufzeit beliebig oft und ohne Einschränkungen spielen können. Regelmäßig kommen neue Spiele hinzu, ab und zu fallen auch Spiele wieder weg.



Besonders interessant ist am Xbox Game Pass allerdings, dass alle von Microsofts Entwicklerstudios entwickelten Xbox-One-Spiele automatisch am Veröffentlichungstag in den Spielekatalog von Xbox Game Pass aufgenommen werden. Die jüngst erschienenen Spiele wie Crackdown 3 und Forza Horizon 4 konnten die Game-Pass-Abonnenten damit sofort bei Veröffentlichung herunterladen und spielen, ohne dafür extra Geld zahlen zu müssen.

In den kommenden Monaten werden noch diverse Kracher der Microsoft Game Studios erwartet. Darunter ein neues Forza-Motorsport-Spiel, ein Nachfolger der erfolgreichen Gears-of-War-Reihe und vielleicht sogar ein neues Halo-Spiel.

Für reine PC-Spieler ist der Xbox Game Pass ebenfalls interessant: Alle von Microsoft Game Studios für Xbox One und PC veröffentlichten Spiele sind nämlich mit einem Game-Pass-Abo auch auf den PC ohne Aufpreis spielbar.



Zum Amazon-Schnäppchen: 6 Monate Xbox Game Pass für nur 29,99 Euro