Xbox Game Pass: 11 Indie-Spiele für PC und Xbox One

My Time at Portia : Sammle, grabe und bastele, während du die Werkstatt deines Vaters erkundest und wieder aufbaust. Bei den vielen verschiedenen Aktivitäten zur Auswahl, gibt es für jeden etwas.

Bad North : In diesem Echtzeit-Strategiespiel (roguelite?), passen Sie Ihre Taktik an das einzigartige Layout jeder Insel an, während Sie Ihr Inselreich gegen Wikinger-Eindringlinge verteidigen.

The Banner Saga 3 : Im letzten Kapitel der preisgekrönten Banner Saga-Serie schließt sich die Dunkelheit. Neue spielbare Charaktere und tiefergehende Kämpfe erwarten Sie in diesem geschichtengesteuerten, strategischen RPG, in dem Entscheidungen wichtig sind und von The Banner Saga 1 und 2 übernommen werden.