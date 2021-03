Xbox: Edge-Browser streamt Spiele von Geforce Now und Co.

Denise Bergert

Über ein Update für den Edge-Browser können Besitzer von Xbox One und Xbox Series X/S künftig auch Spiele streamen.

Der Browser auf Microsofts Xbox-Konsolen unterstützt künftig Google Stadia und Geforce Now. © Microsoft

In seiner Alpha-Skip-Ahead-Gruppe testet Microsoft derzeit ein neues Feature für den Edge-Browser auf Xbox One, Xbox Series X und Xbox Series S. Der Browser bringt mit dem neuesten Update eine verbesserte Chromium-Kompatibilität mit, wodurch Browser-Apps wie Google Stadia oder Discord auf den Konsolen genutzt werden können. Kompatibilität zum Dienst Geforce Now ist ebenfalls an Bord. Dadurch können Xbox-Spieler viele ihrer Steam-Spiele nun auf der Xbox streamen und spielen, darunter etwa der Playstation-Exklusivtitel "Death Stranding", "Cyberpunk 2077" mit Raytracing oder "Shadow of the Tomb Raider".

Geforce Now unterstützt außerdem den Epic Games Store. Auf diese Weise können Xbox-Besitzer auch "Hitman 2", "Fortnite" oder "Rogue Company" auf ihre Konsole streamen. Die ehemaligen PlayStation-Exklusivtitel "Detroid: Become Human" und "Horizon: Zero Dawn" können derzeit jedoch noch nicht gestreamt werden. Da der Edge-Browser auf der Xbox aktuell noch keine Eingaben per Tastatur und Maus unterstützt, kann es bei einigen Spielen wie etwa "Quake 2 RTX" noch zu Problemen kommen.

Geforce Now ist in einer kostenlosen Variante sowie mit Abo verfügbar. Der Dienst erlaubt seinen Nutzern, ihre Steam- und Epic-Games-Store-Bibliotheken an Geräte wie Laptops oder Smartphones zu streamen. Die neue Edge-Version auf Microsofts Xbox-Konsolen bietet außerdem Support für Google Stadia. Auch diese Spiele können also künftig auf den drei Xbox-Modellen per Streaming gespielt werden. Der neue Edge soll weiterhin die Kompatibilität von Diensten wie Skype und Discord sowie von Browser-Games verbessern.