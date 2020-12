Xbox Cloud-Gaming bald für iOS und Windows verfügbar

Panagiotis Kolokythas

Microsoft wird seinen Cloud-Gaming-Dienst ab Frühjahr 2021 auch für weitere Plattformen anbieten.

Vergrößern Xbox App © Microsoft

Microsoft hat eine Erweiterung seines Cloud-Gaming-Dienstes angekündigt, der bereits als Beta über Xbox Game Pass Ultimate für Android-Geräte verfügbar ist. Ab Frühjahr 2021 sollen die Abonnenten Xbox-One-Spiele über die Cloud auf Windows-PCs und iOS-Geräten spielen können. Unter Windows wird dies über eine Desktop-App und den Browser möglich sein.

Für iOS-Geräte wird es eine reine Browser-Lösung geben, wodurch Microsoft letztendlich auch die Restriktionen von Apple umgeht, die es Anbietern von Cloud-Gaming-Diensten nicht erlauben, native Streaming-Apps im Apple Store anzubieten. Einen ähnlichen "Trick" wendet bereits auch Nvidia bei seinem Dienst Geforce Now an: Seit November 2020 ist die Nutzung von Geforce Now unter iOS (als Beta) über den Browser unter der Website play.geforcenow.com möglich.

In seiner Mitteilung betont Microsoft, dass weiterhin das Ziel verfolgt werde, die Xbox-Spiele auf so vielen Plattformen wie möglich anzubieten. Ab Frühjahr 2021 kommen über 1 Milliarde Geräte hinzu, was zu dieser Strategie auch passt.

Xbox Game Pass Ultimate kostet im ersten Monat 1 Euro und dann 12,99 Euro pro Monat. Enthalten sind Xbox Game Pass für Xbox (sonst 9,99 Euro/Monat), Xbox Game Pass für PC (sonst 3,99 Euro/Monat), EA Play (3,99 Euro/Monat), Xbox Live Gold (sonst 6,99 Euro/Monat). Mit Xbox Game Pass erhalten die Abonnenten den unbegrenzten Zugriff auf weit über 100 Spiele für Xbox One und Windows-10-PCs. Außerdem dürfen alle Spiele von Xbox Game Studio vom ersten Tag der Veröffentlichung heruntergeladen und gespielt werden und es gibt immer wieder Mitgliederrabatte und spezielle Angebote.

Zusätzlich können viele der Spiele, die über Xbox Game Ultimate verfügbar sind, über den Cloud-Dienst von Microsoft auch auf Android-Geräten gespielt werden. Ab Frühjahr 2021 dann auch auf iOS- und Windows-Geräten.