Xbox: Bis zu 90 Prozent Rabatt auf Spiele von Square Enix

Denise Bergert

Im großen Publisher-Sale von Square Enix können Xbox-One- und Xbox-360-Besitzer bis zu 90 Prozent sparen.

Vergrößern Rabatte auf Square-Enix-Spiele für Xbox One und Xbox 360. © Square Enix

Square Enix hat in dieser Woche einen großen Publisher Sale auf Xbox Live gestartet. Noch bis einschließlich Sonntag können Konsolen-Besitzer dabei bis zu 85 Prozent beim Kauf ausgewählter Xbox-One- und Xbox-360-Spiele sparen. Unter den 69 rabattierten Spielen und AddOns für die aktuelle Konsolen-Generation Xbox One finden sich unter anderem Shadow of the Tomb Raider für 35 Euro, Life is Strange 2: Episode 1 für 4 Euro, Deus Ex: Mankind Divided für 4,50 Euro oder Just Cause 4 für 35 Euro.

Auch Besitzer der Vorgänger-Konsole Xbox 360 bekommen auf betagte Square-Enix-Titel Rabatte von bis zu 90 Prozent. Deus Ex: Human Revolution steht so im aktuellen Sale für nur 1,49 Euro zum Download bereit. Zum kleinen Preis von 1,49 Euro sind außerdem Lara Croft and the Guardian of Light und Just Cause 2 erhältlich. Im Sale finden sich außerdem beide Episoden der Kane & Lynch Reihe, Dungeon Siege 3, Sleeping Dogs und mehrere Tomb-Raider-Episoden mit bis zu 90 Prozent Preisnachlass.

Publisher-Sale für Xbox One und Xbox 360