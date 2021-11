Xbox-Abwärtskompatibilität um 76 Klassiker erweitert

Michael Söldner

Microsoft erweitert den Katalog an abwärtskompatiblen Spielen auf Xbox One und Xbox Series X/S um 76 weitere Spiele.

Vergrößern Auf den aktuellen Xbox-Konsolen laufen jetzt weitere Klassiker aus der Ära der Xbox und Xbox 360. © xbox.com

Mit seinem Backwards Compatibility Program hat sich Microsoft in den vergangenen Jahren einen guten Stand bei Spielern verschafft. Im Gegensatz zu Sonys Playstation 4, auf der Spiele der Vorgängergeneration nur über eine kostenpflichtige PlayStation Now-Mitgliedschaft per Streaming zur Verfügung stehen, hat Microsoft große Bemühungen unternommen, um auch Klassiker der ersten und zweiten Xbox-Generation auf der Xbox One lauffähig zu machen. Zeitweise machte es den Eindruck, als hätte Microsoft diese Bestrebungen aufgegeben. Doch nun wurde der Katalog an abwärtskompatiblen Spielen überraschend um 76 weitere Titel erweitert, die auf der Xbox One und der Xbox Series X/S spielbar sind.

20 Jahre Xbox als Anlass

Als Anlass für diese Erweiterung an spielbaren Klassikern nennt Microsoft den 20. Geburtstag der ersten Xbox. Der Katalog umfasst ab sofort mehrere Teile der Shooter-Reihen „Max Payne“ und „F.E.A.R.“. Dazu kommen Rollenspiele wie „Risen“ und dessen Nachfolger „Risen 2“. Auch Klassiker wie „Dead or Alive Ultimate“, „Star Wars: Jedi Knight II“, „Star Wars: Starfighter“ oder die Titel der „Otogi“-Reihe sind nun endlich auf den aktuellen Plattformen spielbar.

500 Klassiker spielbar

Der Katalog der abwärtskompatiblen Spiele umfasst mittlerweile über 500 Spiele. Teilweise wurden diese sogar um eine HDR-Wiedergabe oder eine höhere Auflösung erweitert. In einigen Fällen steigt zudem die FPS-Grenze von 30 auf 60 Bilder pro Sekunde. Diese FPS-Boost genannte Funktion ermöglicht es auch, Spiele wie „Fallout 3“, „Dragon Age Origins“ oder „Gears of War“ mit 60 statt 30 fps zu spielen. Die Nutzung der Klassiker ist denkbar einfach: Nachdem das Original-Spiel in das Laufwerk gelegt wurde, werden kompatible Versionen von den Xbox-Servern heruntergeladen. Die Disc dient in diesem Falle nur als Legitimation des Besitzes. Alternativ stehen die Klassiker auch im Store als kostenpflichtiger Download bereit.



