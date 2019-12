Wrapped 2019: Spotify-Jahresrückblick 2019 jetzt verfügbar

Panagiotis Kolokythas

Der Musik-Streamingdienst Spotify bietet seinen Nutzern jetzt einen allgemeinen und personalisierten Jahresrückblick.

Vergrößern Spotify Wrapped 2019

Der beliebte Musik-Streaming-Dienst Spotify bietet seinen Nutzern nun mit Wrapped 2019 einen musikalischen Jahresrückblick an. Bei der Gelegenheit lässt Spotify auch das Jahrzehnt mit der Playlist "Das Beste des Jahrzehnts für dich" ausklingen. Zu den beliebtesten Songs des Jahrzehnts gehören etwa Sucker (Jonas Brothers), Girls Like You (Maroon 5, Cardi B), Senorita (Shawn Mendes) und Rescue Me (OneRepublic).

Bei den Highlights des Jahres 2019 gibt es die Playlists Top Tracks 2019, Top Deutschrap 2019, Top Künstler 2019, Top Weibliche Künstler 2019, Top Männliche Künstler 2019 und Top Deutschpop 2019. Zu den meisten gespielten Tracks bei Spotify im Jahr 2019 gehören:

Vermissen (Juju)

Roller (Apache 207)

Dance Monkey (Tones and I)

Wieder Lila (Samra, Capital Bra)

Senorita (Shawn Mendes, Camila Cabello)

Prinzessa (Capital Bra)

Wolke 10 (Mero)

I Don´t Care (Ed Sheeran, Justin Bieber)

Zu den beliebtesten Künstlern des Jahres 2019 gehören laut Spotify unter anderem Samra, Capital Bra, Luciano, Ed Sheeran, Billie Eilish und Rammstein.

Zu den Top-Alben des Jahrzehnts kürt Spotify unter anderem die folgenden Alben: 21 (Adele), #DIY (Trettmann, Kitschkrieg), Views (Drake) und Palmen aus Plastik (Bonez MC). Zu den Podcast Picks für 2019 zählen Paardiologie (Charlotte Roche & Martin Keß-Roche), Die Lösung (Bayerischer Rundfunk), Deutschland3000 (ARD) und Dick & Doof (laserluca).

Als Zugabe gibt es bei Spotify wie in jedem Jahr auch einen personalisierten Jahresrückblick. Die dazugehörige Playlist kann auch mit Freunden und Bekannten geteilt werden. In dieser Playlist sind Songs und Künstler enthalten, die der Nutzer in diesem Jahr besonders häufig gehört hat. Hinzu kommen noch diverse Statistiken zur Nutzungsdauer und Nutzungsart von Spotify.



