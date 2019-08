World of Warcraft Classic ist gestartet

Jérémie Kaiser

Blizzard Entertainment hat das Online-Rollenspiel World of Warcraft Classic veröffentlicht und lässt seine Spieler in das ursprüngliche Azeroth zurück.

Vergrößern Blizzard hat World of Warcraft Classic veröffentlicht © Blizzard Entertainment

15 Jahren nach dem Release von World of Warcraft noch einmal durch das ursprüngliche Azeroth streifen, Hogger im Wald von Elwynn jagen und sich auf Level 60 in 40-Spieler-Schlachtzügen Onyxia, Ragnaros und Nefarian stellen? Das ist jetzt wieder möglich, denn Blizzard Entertainment hat World of Warcraft Classic (wieder) veröffentlicht. Das Spiel sei eine „originalgetreue Nachbildung des ursprünglichen World of Warcraft“, wie es auf Blizzards Homepage heißt, und basiere auf dem letzten großen Patch (v1.12) vor dem Release von ‚The Burning Crusade‘ aus dem Jahr 2006. Jeder, der ein aktives Abonnement besitzt, hat Zugriff auf das Spiel.

Leveln wird wieder schwieriger

Spieler der ersten Stunde, die das alte Regelwerk kennen, wissen, wie viel Zeit das Leveln der Charaktere im Vergleich zur aktuellen Version in Anspruch genommen hat. Alle ‚Chars‘ in World of Warcraft Classic beginnen auf der 1. Stufe. Individuelle und gut geplante Talentbäume, deren Punkte man beim Stufenaufstieg bekommt, bieten eine Anpassung an die eigene Spielweise. Die Herausforderungen der klassischen Welt sind auch deutlich höher als im aktuellen Spiel. Spieler werden Hilfe brauchen, um selbst einfache NPCs zu überwältigen. Das Sterben der gesamten Gruppe, sogenannte ‚Wipes‘, wird wieder zum Alltag gehören.

Kämpfen bis zum Umfallen

Auch das alte Ehrensystem soll zurückkehren. Durch ehrenhafte Siege auf Schlachtfeldern (Kriegshymnenschlucht, Arathibecken und Alteractal) und innerhalb Azeroths können bis zum ‚Großmarschall‘ (Allianz) oder ‚Oberster Kriegsfürst‘ (Horde) 14 Ränge erklommen werden, die kostbare Rangbelohnungen freischalten. Die Server-Ranglisten wurden jeden Mittwoch aktualisiert.

World of Warcraft Classic installieren

Zunächst lädt man die Blizzard Battle.net Desktop App herunter und erstellt, falls nicht vorhanden, einen neuen Account. Zum Spielen von WoW Classic benötigt man ein Abonnement. In der App klickt man auf den World of Warcraft-Reiter und wählt „WoW Classic“ aus. Nach der Installation kann man sich einen Charakter aus den acht Originalrassen (Menschen, Zwerge, Gnome, Nachtelfen, Orks, Trolle, Tauren und Untote) erstellen.

World of Warcraft Abonnement

Das Abonnement ist gestaffelt und wird günstiger, je mehr Monate man zahlt. Für einen Monat zahlt der Spieler 12,99 € im Monat für 6 Monate dafür nur noch 10,99 € im Monat. Das Abonnement kann jederzeit gekündigt werden.

