World of Warcraft: 74.000 Cheater und Farmbots gebannt

Denise Bergert

Entwickler Blizzard hat mehr als 74.000 Farmbot- und Cheater-Accounts aus World of Warcraft Classic entfernt.

Vergrößern Blizzard geht gegen Farmbots in World of Warcraft vor. © Blizzard

Blizzard hat in den vergangenen Tagen mehr als 74.000 Accounts in World of Warcraft Classic gesperrt. Wie der Entwickler in einem ausführlichen Foren-Beitrag erklärt, habe es sich bei den Accounts um Cheater sowie größtenteils um sogenannte Farmbots gehandelt.

Die Accounts seien laut Blizzard bereits seit mehreren Wochen gesammelt und beobachtet worden. Der Bann sei im Anschluss auf einen Schlag erfolgt, um die Vorwarnzeit für die Betrüger so gering wie möglich zu halten. Um nicht versehentlich legitime Accounts zu bannen, seien für die Aktion sehr viele manuelle Beobachtungen notwendig gewesen. Ins Visier des Entwicklers seien dabei vor allem Skriptnutzer geraten, die durch automatisierte Systeme aufgespürt wurden.

Mit derartigen Bann-Aktionen will Blizzard gegen Gold Farming vorgehen. Dafür setzen Unternehmen Bots und Skripte ein, die dann in World of Warcraft Classic Gold sammeln und dieses dann über Drittanbieter verkaufen. Das Sammeln geschieht beispielsweise, indem die Bots mehrmals am Tag bestimmte Dungeons betreten und dort einfache Gegner töten und deren Inventar plündern. Darüber ärgern sich die menschlichen Spieler, da sie die NPC-Gegner ebenfalls benötigen, um in den Erfahrungsstufen aufzusteigen. Blizzard hat eigene Tools, um das Gold Farming einzudämmen, ruft jedoch auch Spieler dazu auf, kein illegal gefarmtes Gold zu kaufen.