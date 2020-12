.

Wondershare ist ein internationales Softwareunternehmen, das branchenführende PC- und Internet-Anwendungen für Nutzer aus aller Welt bereitstellt. Insgesamt werden Multimedia-Produkte in über 150 Länder verkauft - im privaten genau wie im geschäftlichen Sektor.

Anzeige Vergrößern Wondershare-Software: einfach, praktisch & intuitiv © Wondershare

Das Portfolio von Wondershare umfasst dabei verschiedene Programme wie etwa Videobearbeitungssoftware, Datenrettungssoftware, PDF-Editoren und vielem mehr. Die Multimedia-Anwendungen bieten dabei immer eine kinderleichte Bedienung sowie praktische Funktionen und sind darum bei den Nutzern auch äußerst beliebt. Hier stellen wir Ihnen einige Wondershare-Anwendungen etwas genauer vor.

Mit intuitiven und einfach zu bedienenden Produkten Kreativität freisetzen

Auch im kreativen Bereich, umfasst der Wondershare-Katalog Programme, die einfach in der Bedienung aber dennoch leistungsfähig sind. Um beispielsweise Videos zu bearbeiten, diese mit coolen Effekten zu verschönern und sie dann auf sozialen Plattformen zu teilen ist der Filmora Video Editor genau das richtige Werkzeug.

Wondershare Filmora ist ein leicht zu bedienendes Videoschnittprogramm, das keine langwierige Einarbeitung erfordert, dabei ist die Software allerdings genaus so leistungsfähig ist wie etwa das Profi-Videobearbeitungstool DaVinci Resolve. Sie können Videoclips einfach per “Drag und Drop” auswählen und in das Programm importieren. Die benutzerfreundlichen Schnittstellen ermöglichen dabei einfache Videobearbeitung, wie zum Beispiel die Videoclips zusammenzufügen, zu schneiden, verwackelte Videos zu stabilisieren und mehr.

Möchten Sie Filter, Texte, Musik oder andere Elemente in eines Ihrer Videos hinzufügen und es noch interessanter zu gestalten? Die mitgelieferten Effekte werden alle Ihre Wünsche diesbezüglich erfüllen. Daneben stehen zahlreiche weitere Effekte oder Effekt-Pakete mit verschiedenen Themen in Filmstock (Effekt-Store) zur Verfügung. Darunter Themen wie Essen, Make-Up, Reise und andere - so bearbeiten Sie Ihre Videos mit Leichtigkeit.



Wondershare Filmora ermöglicht Ihnen Videos mit Greenscreen- und Split-Screen-Effekten auf einfache Weise bearbeiten. Neue hinzugefügte Funktionen wie Bewegungsverfolgung, Keyframing und eine automatische Farbanpassung machen Ihre Videos noch kreativer und attraktiver.

Neben dem Bearbeiten unterstützt Wondershare Filmora auch das Hochladen auf Video-Plattformen wie YouTube, Vimeo und Facebook. Das Schnittprogramm unterstützt sowohl Windows als auch Mac (einschließlich macOS 11 und den neuen Apple M1 ARM-basierten Prozessoren). Mit Wondershare Filmora wird die Videobearbeitung zum Kinderspiel. Sie können das Videoschnittprogramm kostenlos herunterladen und ausgiebig testen.

Der Wondershare UniConverter bearbeitet beliebige Mediendateien und nutzt dabei die volle GPU Beschleunigung. Die Software besitzt ein einfaches und stilvolles Interface für funktionelle und umfassende Vorhaben.

Wondershares UniConverter unterstützt 4K/8K-Konvertierung ohne Qualitätsverlust. Videos können problemlos von iPhone/iPad/Android/iOS-Geräten, Konsolen und sozialen Netzwerken in über 1.000 Video-/Audioformaten wie beispielsweise MP4, MOV, AVI, MP3, WAV mit 30-facher Hochgeschwindigkeit konvertiert werden. Neue Encoder, gängige Plattform- und Geräte-Formate werden der Software stetig per Update hinzugefügt.

Der Video-Download zählt zu einer der wichtigsten Funktionen des Wondershare UniConverters. Um Videos herunterzuladen müssen Sie einfach nur die Video-URL kopieren und einfügen.

Der Wondershare UniConverter verfügt über viele weitere tolle Funktionen wie VR Konvertierung, Bildkonvertierung, DVD/CD-Brennen, Bildschirm-Aufnahme, Dateiübertragung, Medien-Metadaten-Reparatur und mehr. Die neu veröffentlichte Version unterstützt sogar Unterstitelbearbeitung und Zeichnen bei der Bildschirmaufnahme. Ein echter „Schweizer Taschenmesser“ für alle Mediendateien.

Praktische Werkzeuge machen Ihre Arbeit reibungslos und produktiv

Eine anwenderfreundliche Software nimmt Ihnen viel Arbeit ab und Sie können sich wieder um das produktiv sein kümmern. Mit Wondershare PDFelement klappt das reibungslos und effizient.

PDF ist heutzutage das unumgängliche Standard-Format, wenn es um den Austausch von umfangreichen Informationen geht. Für schnelle Bearbeitung von PDFs bietet sich PDFelement geradezu an. Hier können Sie Ihre Dateien direkt im PDF-Format bearbeiten, Seiten zurechtschneiden und auch die üblichen PDF-Tools benutzen.

Mit dem Programm können Sie neue PDFs erstellen und bearbeiten: Texte schreiben und verändern, Bilder, Links und Lesezeichen einfügen und die Gestaltung von PDFs mit kleinen Formvorlagen ist mit dem Tool im Nu gemacht. Mit Formularwerkzeuge in PDFelement können die Benutzer alte statische Office-Formulare schnell in interaktive PDF-Formulare umwandeln.

Wondershare PDFelement ist ein echter PDF-Alleskönner und dabei so effizient wie beispielsweise das kostenpflichtige Acrobat DC von Adobe. Das Bearbeiten, Erstellen und Konvertieren von PDFs geht mit dem Tool einfach von der Hand. Die Software kann von Windows- sowie Mac-Nutzern gleichermaßen benutzt werden. Auf der offiziellen Webseite können Sie die Software kostenlos downloaden und ausprobieren.

Wondershare bietet auch sichere und effiziente Datenmanagementlösungen, mit denen die Datenverwaltung über verschiedene Geräte hinweg einfach zu lösen ist. Recoverit ist dabei die perfekte Software für das Sichern und Wiederherstellen von Daten sowie rund um das Thema Schutz.

Stellt verlorengegangene oder gelöschte Dateien, Fotos, Audios, Musikstücke und E-Mails von jedem Datenträger effektiv, sicher und vollständig wieder her.

Unterstützt die Datenwiederherstellung von Papierkorb, Festplatten, Speicherkarten, USB-Stick, Digitalkamera und Camcorder.

Unterstützt die Datenwiederherstellung bei unbeabsichtigter Löschung oder Formatierung sowie bei Festplattenschäden, Virusattacken und Systemabstürzen in verschiedenen Situationen.

Die Vorschau erlaubt es Ihnen, vor der Wiederherstellung eine selektive Datenrettung vorzunehmen.

Unterstützte Betriebssysteme: Windows 10/8/7/XP/Vista, Mac OS X (macOS 10.10 - 11) auf iMac, MacBook, Mac Pro usw.

Darüber hinaus enthält Recoverit auch eine ausführliche Video-Wiederherstellungsfunktion und eine ausführliche Video-Reparaturfunktion, um Ihnen bei der Lösung von Problemen wie verlorenen oder nicht abspielbaren Videos zu helfen.

Dr.Fone bietet ähnliches für Ihr Smartphone. Die Software erlaubt eine umfassende Datensicherung sowie Wiederherstellung von Daten für Ihr Handy. Mobile Geräte sind deutlich anfälliger als große stationäre. Ein Datenverlust auf einem Mobilgerät kann dabei verschiedene Ursachen haben: Daten können versehentlich gelöscht werden, durch ein Systemupdate oder durch Flashen verloren gehen. Der Dr. Fone-Download stellt verloren gegangene Daten wieder her und unterstützt dabei das Sichern von Kontakten, Nachrichten, Fotos, Videos, Audio-Dateien, Dokumente, WhatsApp-Verläufe sowie Anruflisten. Dr. Fone bietet somit umfangreiche Unterstützung von Android- und iOS-Geräten

Im Android-Sektor werden dabei Smartphones und Tablets der Hersteller Samsung, HTC, LG, Sony, Motorola, ZET und Huawei unterstützt. Eine detaillierte Tabelle finden Sie online.

FamiSafe ist ebenfalls ein ziemlich nützliches Produkt. Mit der Software schützen Sie Ihre Kinder vor Unheil aus dem Internet. Sie haben dabei die volle Kontrolle und können sämtliche Einstellungen vornehmen, damit Sie Ihre Kinder, beim im Internet surfen in Sicherheit wähnen. Die interne Datenbank sowie die eigene Analyse von Webseiten helfen Ihnen dabei.

Fazit

Abschließend lässt sich sagen, dass sich das Unternehmen Wondershare gut strukturiert hat. Die Zielsetzung, die Unternehmenskultur und die Mission der Firma stimmen zu 100 % überein. Es steckt jede Menge Kreativität in den einzelnen Produkten. Zudem hat Wondershare eine Pionierstellung, wenn es um die spielerische Art geht, professionell und trotzdem effizient zu arbeiten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie Wondershare vertrauen können. Ganz alltägliche Probleme können mit Wondershare-Software schnell gelöst werden. Sei es eine kleine Applikation wie Dr.Fone, oder richtige Videobearbeitungsprogramme, um professionelle Arbeit zu leisten, Reichweite zu gewinnen und seine Onlinepräsenz zu verbessern. Mit Wondershare machen Sie nichts falsch.