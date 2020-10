Wochenende: Zwei neue Gratis-Spiele bei Steam

Michael Söldner

Bei Steam gibt es an diesem Wochenende eine Restaurant-Simulation und einen Spiele-Baukasten kostenlos.

Vergrößern Steam bietet am Wochenende wieder zwei Gratis-Spiele an. © steampowered.com

Wer am Wochenende noch ohne Zusatzkosten ein paar neue Spiele ausprobieren möchte, wird einmal mehr bei Steam fündig. Diesmal gibt es zwar nur zwei Gratis-Games, doch diese können sich für bestimmte Nutzer durchaus lohnen: Die seit 2017 angebotene Restaurant-Simulation „Cook, Serve, Delicious 2“ steht bis zum 5. Oktober zum kostenlosen Ausprobieren zur Verfügung. Auch wenn das Spiel optisch nicht gerade beeindruckt, kann das an„Overcooked“ erinnernde Spielprinzip durchaus für ein paar spaßige Stunden vor dem PC sorgen. Genretypisch müssen die Bestellungen der Kunden so schnell wie möglich zubereitet werden. Stress ist da an der Tagesordnung.

Das zweite Gratis-Spiel bei Steam hört auf den Namen „AppGameKit Classic“. Eigentlich handelt es sich dabei gar nicht um ein Spiel, sondern um eine Engine für die Spieleentwicklung. Damit können angehende Indie-Entwickler mit C++, Basic und XCode eigene Spiele in 2D und 3D entwickeln. Eine Eportmöglichkeit für PC, Mobile und HTML macht das Spiel auch mit anderen Plattformen kompatibel. Wer sogar VR-Spiele entwickeln möchte, muss jedoch noch kostenpflichtige DLCs nachrüsten. Für den Anfang bietet „AppGameKit Classic“ aber alle Bausteine für die ersten Gehversuche bei der Spieleentwicklung. Im Gegensatz zum oben genannten Spiel kann der Spiele-Baukasten dauerhaft behalten und genutzt werden. Beide Angebote gelten bis zum 5. Oktober um 19:00 Uhr.

