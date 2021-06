Wochenende: Vier kostenlose Spiele bei Steam

Michael Söldner

Neben Anspielversionen von „Fifa 2021“ und „Fallout 76“ warten auf Steam derzeit auch zwei Geschenke.

Vergrößern In "Fallout 76" lassen sich die Wastelands erstmals gemeinsam erkunden. © fallout.com

Das Wochenende steht vor der Tür und damit vielleicht auch etwas mehr Zeit, die man vor dem heimischen PC mit Spielen verbringen möchte. Dafür muss nicht einmal Geld ausgegeben werden, denn auf Steam gibt es auch an diesem Wochenende wieder mehrere Spiele als Geschenk sowie als uneingeschränkte Anspielversion für einen begrenzten Zeitraum. Als erstes Geschenk wartet das Story-Adventure „Tell Me Why“ der Entwickler von „Life is Strange“. Darin durchlebt der Spieler die mitreißende Geschichte zweier Zwillinge mit übernatürlichen Fähigkeiten. Damit können sie in die Vergangenheit reisen und dort Änderungen vornehmen, die auch in der Zukunft wirken. Bis zum 1. Juli kann das Spiel via Steam heruntergeladen und dauerhaft behalten werden. Das zweite Geschenk hört auf den Namen „Museum of Other Realities“. Dabei handelt es sich um ein VR-Museum, in dem Kunst mit anderen oder allein entdeckt werden kann. Der Download ist bis zum 21. Juni kostenlos.

Daneben bietet Steam auch noch zwei Spiele in vollem Umfang für das Wochenende an. Damit lassen sich die Titel ausprobieren und bei Gefallen mit Rabatt kaufen. Der erste Anspieltitel namens „EA Sports Fifa 2021“ dürfte Fußball-Fans ein Begriff sein. Im aktuellen Ableger lässt sich neben der Karriere auch der Street Football-Modus Volta ausprobieren. Bis zum 14. Juni kann „FIFA 2021“ unverbindlich auf Steam ausprobiert werden. Die Vollversion kostet dank 67 Prozent Rabatt nur noch 19,79 Euro. Das zweite Demo-Spiel „Fallout 76“ ist ein waschechtes Online-Rollenspiel in der apokalyptischen Welt von Fallout. Erstmals können die verwüsteten Gebiete gemeinsam mit Freunden erkundet werden. Bis zum 16. Juni kann „Fallout 76“ kostenlos ausprobiert werden. Durch einen Rabatt von 67 Prozent kostet das Spiel aktuell nur 13,19 Euro.

