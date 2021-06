Wochenende: Kostenlose Spiele bei Steam und GOG

Michael Söldner

Bei Steam und GOG warten am Wochenende wieder mehrere Gratis-Spiele und anspielbare Vollversionen.

Vergrößern Bei GOG und auf Steam lassen sich viele Spiele derzeit kostenlos ausprobieren. © gog.com

Für das kommende Wochenende stehen wieder mehrere Gratis-Spiele zum Download bereit. Den Anfang macht der Epic Games Store ( siehe Newsmeldung ) mit „Overcooked 2“ und „Hell is Other Demons“. Doch auch bei Steam lassen sich derzeit mehrere Spiele ausprobieren oder dauerhaft zur Sammlung hinzufügen. Da wären beispielsweise die beiden Multiplayer-Shooter „Verdun“ und „Tannenberg“. Beide von Blackmill Games entwickelten Spiele versetzen den Spieler in die Zeit des Ersten Weltkriegs. In den engen Schützengräben entsteht so ein deutlich realistischeres Spielgefühl an in „Battlefield 1“ von EA Games. Leider finden sich aktuell nur noch wenige Spieler für eine spannende Multiplayer-Partie.

Ebenfalls bei Steam wartet mit „Tell Me Why“ ein kostenloses Spiel. Dabei handelt es sich um ein Adventure des Entwicklers DONTNOD Entertainment („Life Is Strange“, „Vampyr“, „Remember Me“), in dem Zwillinge ihre übernatürlichen Fähigkeiten nutzen. Alle Kapitel des Spiels sind über den Juni hinweg kostenlos spielbar und verbleiben auch danach in der eigenen Sammlung. Auf GOG wird hingegen der spaßige Arcade-Racer „Absolute Drift“ verschenkt. Das Spiel wird aus der Vogelperspektive präsentiert und erinnert so an eine Autorennbahn. Wer sich hingegen einmal im Golfsport ausprobieren möchte, erhält mit „PGA TOUR 2K21“ bei Steam die Möglichkeit, einen großen Genrevertreter unverbindlich zu testen. Einen Blick wert ist auch „Orcs Must Die! 2“ aus dem Jahr 2012. Im Mix aus Tower Defense und Actionspiel muss der Spieler darin Schnelligkeit und taktisches Geschick gleichzeitig unter Beweis stellen. Ein Online-Koop-Modus sorgt dabei für unterhaltsame Abende mit Freunden.

„Verdun“ auf Steam kostenlos ausprobieren



„Tannenberg“ auf Steam kostenlos ausprobieren



„Tell Me Why“ auf Steam kostenlos herunterladen



„Absolute Drift“ bei GOG kostenlos herunterladen



„PGA TOUR 2K21“ auf Steam kostenlos ausprobieren



„Orcs Must Die! 2“ auf Steam kostenlos ausprobieren