Wochenende: Kostenlose Spiele bei Steam und Epic

Michael Söldner

Bei Steam und im Epic Games Store warten auch an diesem Wochenende wieder mehrere Games auf eine Anspiel-Session.

Vergrößern Am Wochenende stehen wieder mehrere Spiele gratis zur Verfügung. © steampowered.com

Einmal mehr wollen die großen Spielevertriebsplattformen ihren Nutzern das Wochenende mit kostenlosen Spielen oder zumindest vollumfänglichen Testversionen versüßen. Den Anfang macht das Prügelspiel „Marvel's Avengers“ aus dem Jahr 2020. Der kostenlose Testzeitraum bis Montag sollte dazu ausreichen, die gesamte Kampagne des Spiels zu großen Teilen durchzuspielen. „Marvel's Avengers“ kann für Fans speziell in diesem Bereich punkten. Wer den Titel danach noch kaufen möchte, kann durch 40 Prozent Rabatt für 24 Euro zuschlagen. Ebenfalls anspielbar ist das Koop-Survival-Spiel „Grounded“ von Entwickler Obsidian. In einem Garten mit riesigen Käfern und Spinnen muss der Spieler darin ums Überleben kämpfen. Die neue Perspektive auf die feindselige Spielwelt sorgt für unterhaltsame Stunden. Golffans sollten sich „Golf With Your Friends“ näher anschauen. Im Spiel stehen zahlreiche Minigolf-Kurse im Fokus, die mit bis zu 12 Spielern gleichzeitig bestritten werden können.

Der Epic Games Store hingegen verschenkt zwei Spiele: In „Train Sim World 2“ können Spieler unter Beweis stellen, dass sie die Fahrpläne besser einhalten können als die hiesige Bahn. Der erst im vergangenen Jahr veröffentlichte Simulator hat viele schöne Szenarien zu bieten und dürfte Eisenbahnfans sicherlich die ein oder andere Stunde versüßen. Im Ego-Shooter „Mothergunship“ geht es deutlich handfester zu Gange: Spieler müssen sich gegen futuristische Waffen wehren und eine Alien-Roboterarmee besiegen. Dazu stehen von Spieler selbst erstellbare Waffen zur Verfügung. So entsteht beispielsweise eine Blitzschlag-Schrotflinte oder eine Waffe mit zielsuchenden Raketen.

„Marvel's Avengers“ bei Steam kostenlos ausprobieren

„Grounded“ bei Steam kostenlos ausprobieren

„Golf With Your Friends“ bei Steam kostenlos ausprobieren

„Train Sim World 2“ kostenlos bei Epic herunterladen

„Mothergunship“ kostenlos bei Epic herunterladen