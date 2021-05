Wochenende: Kostenlose Spiele bei Epic und Steam

Michael Söldner

Einmal mehr locken Steam und der Epic Games Store mit kostenlosen Spielen, ein Titel ist sogar für VR gedacht.

Vergrößern Bei Steam und im Epic Games Store lassen sich derzeit wieder Gratis-Spiele abstauben. © steampowered.com

Passend zum Start des Wochenendes stellen Steam und der Epic Games Store wieder mehrere Spiele kostenlos zur Verfügung. Einige davon können dauerhaft behalten werden, andere sind nur für den Zeitraum des Wochenendes unverbindlich anspielbar. Los geht es mit einem Geschenk im Epic Games Store: Dort gibt es mit „Pine“ ein Adventure mit offener Spielwelt, in der der Spieler eine Siedlung für seinen Stamm finden muss. Dazu stehen sechs unterschiedliche Biome zur Verfügung, die alle auch unterschiedliche Ressourcen bieten. Der im Oktober 2019 veröffentlichte Titel steht bis zum 13. Mai 2021 zum kostenlosen Download bereit und kann auch nach dieser Frist dauerhaft behalten werden.

Wer hingegen bei Steam stöbert, findet dorf bis zum 9. Mai 2021 den Plattformer „Nubarron“ als kostenlosen Download. Der Titel begeistert durch seine handgezeichneten Welten. Neben den Hüpfpassagen stehen auch kleinere Rätsel auf dem Programm. Nur die Steuerung wird von einigen Spielern als hakelig empfunden. Als kostenloses Titel ist „Nubarron“ dennoch für Genrefans eine Runde wert. Dazu kommt bei Steam ein Titel, der bis zum 24. Mai unverbindlich ausprobiert werden kann. Dabei handelt es sich um die VR-Simulation „Museum of Other Realities“. Wer im Besitz einer VR-Brille ist, kann hier virtuelle Kunstausstellungen besuchen und gleichzeitig unterschiedliche VR-Techniken ausprobieren. Dazu kommen regelmäßig neue Ausstellungen und VR-Erfahrungen. Die Erlebnisse sind teils sehr surreal und beeindruckend. Bis zum Ende des Aktionszeitraums sollten sich die meisten Ausstellungen und Erlebnisse ausprobieren lassen, so dass ein Kauf für 16,79 Euro eventuell gar nicht mehr nötig ist.

