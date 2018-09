Withings stellt neue Smartwatch Steel HR Sport Smartwatch vor

Das französische Fitness-Gadget-Unternehmen Withings steht nach der Übernahme durch Nokia wieder auf eigenen Beinen.

Vergrößern Die Steel HR Sport ist ab sofort erhältlich. © Withings

Um in der Gesundheits- und Fitness-Industrie Fuß zu fassen, übernahm Nokia vor zwei Jahren das französische Startup Withings und taufte die Marke in Nokia Health um. Der erhoffte Erfolg blieb jedoch aus , so dass Withings-Mitbegründer Eric Carreel die Chance bekam, sein Unternehmen von Nokia zurückzukaufen. Mit einem neuen Logo und einer neuen Smartwatch will Carreel die Marke nun wiederbeleben.

Die Whithings Steel HR Sport erinnert an die Withings Steel HR. Auf den ersten Blick wirkt sie wie eine minimalistische Analog-Uhr. Erst bei näherem Hinsehen lassen sich einige Alleinstellungsmerkmale erkennen. So verfügt das Ziffernblatt der Steel HR Sport über ein kleines, rundes Display, das neben dem Datum und Benachrichtigungen auch Fitness-Informationen wie zurückgelegte Schritte oder den Herzschlag anzeigt. Ein zweites, kleines Ziffernblatt informiert den Träger darüber, wie nah er seinem täglichen Fitnessziel bereits gekommen ist.

Zur weiteren Ausstattung der Steel HR Sport zählen ein Herzschlagsensor, ein Schrittzähler, ein smarter Wecker und die Überwachung des Schlafrhythmus. Die Smartwatch ist außerdem wasserdicht bis zu einer Tiefe von 50 Metern, hält ohne erneutes Laden bis zu 25 Tage durch und erkennt mehr als 30 unterschiedliche Sportarten und Aktivitäten. Die Steel HR Sport ist außerdem die erste Withings-Smartwatch mit integriertem GPS-Tracker. Im Gegensatz zu früheren Withings-Modellen, hat der Hersteller nun außerdem die Smartphone-Kompatibilität erhöht. Die Steel HR Sport kann Benachrichtigungen von mehr als 100 Apps anzeigen.

Die Withings Steel HR Sport ist ab sofort zum Preis von 199,95 Euro im Online-Shop von Withings erhältlich. Käufer haben die Wahl zwischen einem weißen und einem schwarzen Ziffernblatt sowie vier unterschiedlichen Armbändern.

Die besten Fitness-Tracker 2018