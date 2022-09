Wir verschenken 20-Euro-Tool nur noch heute – PDF Conversa gratis

Verena Ottmann

Ascomp PDF Conversa wandelt PDFs in DOC- oder RTF-Dokumente um. Für die umgekehrte Richtung ist sogar ein Passwortschutz möglich.

Vergrößern Ascomp PDF Conversa verwandelt PDFs in Word-Dokumente und andersherum. © Ascomp

Wir schenken Ihnen wieder eine tolle Vollversion: Ascomp PDF Conversa im Wert von 20 Euro hilft Ihnen dabei, PDF-Dokumente in DOC- oder RTF-Dateien beziehungsweise DOC(X)-Dateien in PDFs umzuwandeln. Sie erhalten die Top-Vollversion nur für kurze Zeit gratis auf pcwelt.de.

Zum Gratis-Vollversion: Ascomp PDF Conversa

Hinweis zur Dauer der Aktion: Die Vollversion ist ab sofort und bis Sonntag, 11. September 2022, 23:59 Uhr kostenlos erhältlich. Die Aktion endet, sobald der Download-Link oben nicht mehr aktiv bzw. anklickbar ist.

Hinweis zur Installation

Laden Sie zunächst die Setup-Datei herunter, und starten Sie dann die Installation. Klicken Sie auf "Jetzt registrieren", und geben Sie im nächsten Fenster Namen, Mailadresse sowie Wohnland an. Klicken Sie auf "Abschicken". Haben Sie noch kein Ascomp-Konto, erhalten Sie einen Link zu Ihrem (neuen) Kundenmenü per Mail. Sie finden dort Ihre Kundennummer und den Download-Link, Ihre Zugangsdaten erhalten Sie per Mail. Haben Sie bereits ein Kundenkonto, melden Sie sich über den Link in der Mail an und laden das Programm herunter. Kommt keine Mail (auch nicht im Spam-Ordner), verwenden Sie eine andere Mailadresse für die Registrierung. Schließen Sie das Fenster vom Anfang, und starten Sie den Installer. Wählen Sie die Setup-Sprache, klicken Sie auf "OK" und "Weiter", akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung, und wählen Sie "Weiter", dann "Installieren" und "Fertigstellen". Beim ersten Start geben Sie Ihre Kundennummer ein und klicken auf "Freischalten". Fertig!

Vergrößern Mit PDF Conversa verwandeln Sie PDFs in Word-Dokumente und andersherum.

Informationen zur Gratis-Vollversion Ascomp PDF Conversa

Mit PDF Conversa von Ascomp wandeln Sie PDFs ins DOC- oder RTF-Format um, um sie etwa zu bearbeiten. Möchten Sie aus Word-Dateien im DOC- oder DOCX-Format PDFs machen, ist auch ein Passwortschutz möglich.