Wir suchen einen Programmatic & Branded Content Sales Manager (m/w/d)

Jérémie Kaiser

IDG sucht Verstärkung. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Programmatic & Branded Content Sales Manager (m/w/d).

Vergrößern In eigener Sache: Wir suchen einen (Junior) Sales Manager (w/m/d).

Das sind wir: Unsere Marken PC-Welt und Macwelt begeistern ihre Leser auf Instagram, YouTube, Mobile, Desktop und Print. Unser Thema ist der Mensch in der digitalen Welt. Wir beraten unsere Leser bei Kaufentscheidungen und geben Orientierung beim Einsatz neuer Technologien.

Mit 130 Mitarbeitern am Standort München und Niederlassungen in 97 Ländern sind wir die Techmedia Company #1 weltweit.

Wir bauen die Vermarktung unserer Medienmarken PC-WELT und Macwelt aus und suchen Dich als Verstärkung.

Wir suchen: Programmatic & Branded Content Sales Manager (m/w/d)

Zur Verstärkung unseres Teams in München sind wir stets auf der Suche nach ambitionierten Menschen mit Spaß an Teamwork und der digitalen Welt.

Das erwartet Dich in Deiner täglichen Arbeit:



Du unterstützt bei der Konzeption und Erstellung von Social Media, bist hierbei fest in unsere Projekte involviert

Du organisierst und koordinierst eigenverantwortlich Social Media Kampagnen und unterstützt bei der Umsetzung

Du entwickelst innovative Social Media Kampagnen-Ideen, die unsere Zielgruppe begeistern

Du analysierst und optimierst die Performance unserer Social Media Kampagnen

Du erstellst Reportings und stehst dazu im regelmäßigen Kundenkontakt

Das Profil der Stelle:

Du bist sowohl im Bereich „Programmatic Advertising“ als auch im Bereich „Social Media / Branded Content“ zuhause.

Du hast Freude am Umgang mit Kunden und Agenturen sowie Verhandlungserfahrung.

Du interessierst Dich für Medien, Werbung und deren planerischen, kaufmännischen und vor allem technischen Aspekte.

Hinter dir liegt ein abgeschlossenes Studium und/oder Berufserfahrung im Medienbereich auf Agentur oder Verlagsseite oder eine vergleichbare Ausbildung.

Du bist ein Teamplayer, der über den eigenen Verantwortungsbereich hinausdenkt und kooperiert.

Die Arbeit mit internen und externen Geschäftspartnern macht Dir Freude. Dabei stellt Dich auch der Kontakt zu internationalen Kollegen und Partnern in englischer Sprache vor keine großen Probleme.

Für den Arbeitsbereich Programmatic Sales Manager:



Du bringst Erfahrung im Bereich Programmatic Advertising (PG, PMP) und Branchenkenntnis im Bereich Programmatic Advertising mit.

Du verfügst über gute Kontakte zur „Buyer-Side“, zu Trading-Desks und Agenturen.

Du hast technisches Verständnis im Bereich Ad-Technologie und Ad-Operations und hast Erfahrung im Umgang mit einem AdServer.

Für den Arbeitsbereich Branded Content Sales Manager:



Du hast Erfahrung in der Ideenfindung und Konzeption von individuellen und crossmedialen Kundenkampagnen insbesondere im Bereich Social Media.

Du hast Freude daran, zusammen mit dem Content-Team mitreißende Kunden-Kampagnen für unsere Social-Media-Kanäle zu entwickeln und zu verkaufen.

Das erwartet Dich bei deiner täglichen Arbeit:

Betreuen der bestehenden Kunden und Akquisition neuer Kunden im nationalen und internationalen Umfeld

Verhandeln, aufsetzen und optimieren programmatischer Kampagnen (PMP und PG-Deals): Von der Entwicklung der Kampagnen-Strategie über die erfolgreiche technischen Implementierung und Umsetzung bis hin zur weiteren Betreuung übernimmst Du den gesamten Prozess rund um das programmatische Advertising (Google Ad Manager).

Enge Zusammenarbeit mit dem Content-Team

Unterstützen, Beraten und Schulen der Mediaberater inhouse und vor Ort beim Kunden.

Bewerten neuer Erlösmodelle und Geschäftsfelder: Die Werbewelt verändert sich ständig. Daher müssen wir Innovationen und Veränderungen im Blick behalten und gemeinsam einschätzen wie wir diese Trends am besten für uns nutzen.

Optimierung von Erlös-Strömen auf Basis von Reportings und Analysen: Du beobachtest kontinuierlich welche Formate den meisten Umsatz bringen, leitest Optimierungsvorschläge ab und setzt diese um. So stellst Du sicher, dass unser redaktionelles Angebot optimalen Ertrag erwirtschaftet.

Enger Austausch und Abstimmung mit Kollegen – auch auf internationaler Ebene (Sales, Vermarktung, 3rd-Party).

Überprüfung und Qualitätssicherung der AdPartner und deren Kampagnen

Unser Angebot:

Was bieten wir dir?

Einen vielseitigen und interessanten Job in der Medienbranche

Großartige Kollegen und viel Spaß an und bei der täglichen Arbeit.

Ein hohes Maß an Selbständigkeit und gelebter „Let’s try it“-Mentalität

Sehr gute Netzwerk- und Weiterbildungsmöglichkeiten in einem internationalen Unternehmen

Wann arbeitest du?

Du widmest uns wöchentlich 40 Stunden deiner Zeit. Generell haben wir gute Erfahrungen mit einer Regelung, nach der sich das Team innerhalb der Kernarbeitszeit direkt am Arbeitsplatz begegnet. Du bist also gerne vor Ort im Büro kannst aber natürlich auch vom Home Office aus arbeiten. Wir schreiben keine Überstunden auf und wir haben auch keine Stechuhr. Wir achten darauf, dass niemand dauerhaft Extra-Arbeit leistet und geben pauschal drei Vertrauenstage pro Kalenderjahr zusätzlich zum 30 Tage Urlaub.

Wo arbeitest du?

Unser Medienhaus befindet sich in der Parkstadt Schwabing im Norden von München. Wir sind super mit dem Bus, der U-Bahn oder der Tram zu erreichen. Dein MVV Jahresticket bekommst du von uns vergütet und solltest du mit dem Auto zur Arbeit kommen wollen ist dein Tiefgaragenstellplatz bereits heute reserviert. Natürlich kannst du auch ein Fahrrad oder eBike über IDG leasen. Zu unserem Haus gehört eine bezuschusste, leckere Kantine und wir bieten Unternehmenssport, Personal Fitness Coach und Vergünstigungen für ein Fitnessstudio.

Gestalte unseren Erfolg künftig mit und bewirb Dich jetzt online mit Deinen ausführlichen Bewerbungsunterlagen unter Angabe von Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins!

Interesse? Dann melde dich bei:

Marion Richtmann (HR-Director)

Telefon 089/ 360 86 – 246

Mail: mrichtmann@idg.de

Hier online bewerben

IDG Tech Network GmbH • Lyonel-Feininger-Str. 26 • 80807 München • www.idg.de

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!

Weitere Stellenausschreibungen findest Du hier.