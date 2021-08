Wir suchen: Volontär (w/m/d) bei COMPUTERWOCHE und CIO

Profi IT

Du hast Spaß am Schreiben, brennst für IT-Themen und freust Dich auf die Zusammenarbeit in einem netten Team? Dann bewirb Dich jetzt als Volontär/in bei COMPUTERWOCHE und CIO.

Vergrößern Computerwoche und CIO suchen einen Volontär (w/m/d) © Dean Drobot / shutterstock.com

Zugegeben, was wir von unseren Volontär/innen erwarten, ist nicht ganz leicht zu finden: Du solltest gut und gerne schreiben, Dich für Technologie interessieren, die englische Sprache beherrschen und im Idealfall Erfahrungen im Online-Publishing mitbringen. Noch wichtiger ist uns aber, dass Du Dich in ein sympathisches Redaktionsteam einbringen möchtest und Spaß daran hast, Dich in neue Themen einzuarbeiten.

Wir suchen baldmöglichst eine/n Volontär/in (w/m/d) für COMPUTERWOCHE und CIO

Deine Aufgaben

Erlernen des Online-Publishing-Handwerks inklusive mediengerechtem Schreiben, Aufbereiten von Inhalten und Gestaltung

Verfassen, Redigieren und Publizieren von Fachbeiträgen für COMPUTERWOCHE und CIO-Magazin

Übersetzen und Veröffentlichen von Beiträgen aus unserem weltweiten IDG-Netzwerk

Besuchen und Berichten von Messen, Veranstaltungen und Pressekonferenzen

Betreuen unserer Social-Media-Kanäle

Sich einarbeiten in das Konzipieren und Produzieren von Videos oder Podcasts

SEO und Online-Publishing im CMS

Das bringst Du mit

Abitur oder eine abgeschlossene Berufsausbildung, wirtschaftswissenschaftliches oder technisches Studium wünschenswert, aber keine Bedingung

Interesse an IT und Themen der digitalen Transformation

Idealerweise erste journalistische Erfahrung, beispielsweise durch Praktika oder freie Mitarbeit

Neugier, Kreativität und Spaß an Technik

Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit

Gute Englischkenntnisse

Unser Angebot

Eine vollständige Volontariats-Ausbildung in einem weltweit führenden Medienunternehmen

Einsatz in Online- und Print-Redaktionen

Tiefe Einblicke in alle Geschäftsfelder, in denen wir uns bewegen

Echter Teamspirit, eine abwechslungsreiche und erfüllende Arbeit in einem modernen Bürogebäude und einer zeitgemäßen Unternehmenskultur (flache Hierarchien, viel Eigenverantwortung, flexible Arbeitszeitmodelle mit Homeoffice-Anteil und viele Benefits wie z.B. kostenlosen Unternehmenssport, eine Kantine im Bürogebäude oder Fahrradleasing).

Gestalte unseren Erfolg mit und bewirb Dich jetzt online mit Deinen ausführlichen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse sowie Arbeitsproben). Und vergiss nicht, uns Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin zu nennen!

Wir freuen uns auf Dich!!

IDG Business Media GmbH

Ansprechpartner: Marion Richtmann

Anschrift: Lyonel-Feininger-Str. 26, 80807 München

Telefon: 089 / 360 86 246

E-Mail: mrichtmann@idg.de

Website: www.idg.de