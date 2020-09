Winzip 25 ist da: Teams-Support, kleinere Dateien & neue PDF-Funktionen

Hans-Christian Dirscherl

Winzip hat eine neue Version seines Packprogramm-Klassikers veröffentlicht. Winzip 25 wurde mit seinen Verschlüsselungs-, Dateiverwaltungs- und Komprimierungswerkzeugen vor allem für den Einsatz in Unternehmen verbessert.

Vergrößern Winzip 25 ist da: Teams-Support und neue PDF-Funktionen © Winzip

Laut den Herstellerinformationen schützt das neue Winzip 25 seine Archive per 256-Bit-AES-Verschlüsselung vor neugierigen Blicken. Die erzeugten Zipx-Dateien sollen zudem kleiner als bei der Vorgängerversion ausfallen; das macht vor allem die neue Dubletten-Erkennung in Zipx möglich. Der Hersteller verspricht außerdem eine verbesserte Dateiverwaltung und erweiterte PDF-Funktionen in Winzip 25 Pro und Winzip 25 Enterprise.

Eine neue Funktion zur Unterzeichnung von PDFs soll sicherstellen, dass der Originalinhalt des Dokuments vor unberechtigten Änderungen geschützt ist. Winzip 25 ermöglicht es zudem, verschiedene Dateitypen, beispielsweise XLS, PNG oder DOCX, zu einem einzelnen PDF zusammenzufügen, das dann in einem nächsten Schritt freigegeben werden kann.

Winzip 25 wurde in den Versionen Pro und Enterprise in Microsoft Teams integriert – gerade für das Arbeiten im Home Office ein wichtiger Aspekt. Links zu Dateien oder Ordnern sollen sich in Teams schnell an einen oder mehrere Kanäle oder Chats senden lassen. Als Bildschirm-Hintergrund lassen sich auch direkt Bilder aus einer ZIP-Datei verwenden.

Tipp: Hier lesen Sie, wie Sie den Bildschirmhintergrund in Teams ändern. Mit Winzip 25 Enterprise können Sie außerdem Team-Channel-Dateien in Sharepoint-Ordnern genauso komprimieren, verschlüsseln, extrahieren und verwalten wie lokale Ordner und Dateien.

Vergrößern Winzip 25 ist da: Teams-Support und neue PDF-Funktionen © Winzip

Bei der Arbeit mit Cloud-Dateien soll Winzip 25 das Finden und Bearbeiten von Dateien, die von anderen freigegeben wurden, erleichtern. Zudem sollen sich Dateien in eigenen verbundenen Cloud-Konten besser verwalten lassen.

Den unterschiedlichen Funktionsumfang von Winzip 25 Standard, Pro und Enterprise zeigt diese Tabelle. Winzip 25 ist in 17 Sprachen verfügbar: Deutsch, Dänisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch und Vereinfachtes Chinesisch.

Preise

Privatanwender dürfen Winzip 25 45 Tage lang kostenlos testen: Download. Danach müssen Sie das Programm lizenzieren.



Für Winzip 25 Pro liegt die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) bei 57,94 Euro / 58,16 CHF und für Winuip 25 Standard bei 34,74 Euro / 34,46 CHF. Informationen zu den Lizenzoptionen für Winzip 25 Enterprise finden Sie hier.