Hans-Christian Dirscherl

Voi versetzt seine E-Scooter-Flotte in den “Wintermodus” und pausiert tageweise den Betrieb. Die Details.

Vergrößern Wintermodus: Voi legt E-Scooter tageweise lahm © Voi

Der schwedische E-Scooterverleiher Voi reagiert auf den strengen Winter in Teilen Deutschlands. Voi versetzt deshalb seine E-Scooter-Flotte in den “Wintermodus” und pausiert tageweise den Betrieb.

Das bedeutet der Wintermodus bei Voi

Beim Wintermodus bleiben die E-Scooter zwar auf den Straßen - im Falle von Glatteis und starkem Schneefall werden die Geräte in den betroffenen Gebieten allerdings mit sofortiger Wirkung komplett deaktiviert. Dazu würde Voi an allen Standorten täglich die Wettersituation überprüfen und Testfahrten vornehmen. Durch die GPS-Steuerung der E-Scooter könne eine Betriebspause binnen weniger Minuten städteweit umgesetzt werden, die Nutzer würden dann über In-App Benachrichtigungen informiert. Die Scooter selber seien von Voi so entworfen, „dass sie auch extremsten Temperaturen standhalten können, ohne Schaden zu nehmen.“



Außerdem ermahnt das Unternehmen seine Nutzer zu gesteigerter Vorsicht und rät zu Fahrten mit gedrosselter Geschwindigkeit. Durch den Fahrtwind können Gesicht und Hände mitunter sehr schnell abkühlen, was zur Beeinträchtigung der Sichtverhältnisse und Unsicherheit beim Lenken führen kann, wie Voi warnt. Voi rät daher allen Nutzern, auf dem E-Scooter unbedingt immer Schal und Handschuhe zu tragen.

Voi rät außerdem dazu, sicherheitshalber in der App den Anfängermodus zu aktivieren, der die Geschwindigkeit des E-Scooters drosselt. So haben Fahrer mehr Zeit, auf gefrorenen Untergrund zu reagieren und mehr Sicherheit beim Bremsen.



Trotz des kalten Wetters sei die Nachfrage nach E-Scootern weniger zurückgegangen, als der schwedische E-Scooterverleiher Voi Technology erwartet hatte.

