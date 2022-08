Hans-Christian Dirscherl

Das Update KB5016629 vom Microsoft-Patchday im August 2022 bereit bei einigen Windows-11-Nutzern Probleme.

Vergrößern Windows: Wichtiges Reparatur-Update bereitet Probleme. © mundissima/Shutterstock.com

Zum Patch Day im August 2022 hat Microsoft das Update KB5016629 veröffentlicht. Jetzt berichtet Windowslatest, dass dieses Kumulative Update auf Windows-11-Rechnern Probleme bereiten kann.

Installation von KB5016629 scheitert nach langer Downloadzeit

Demnach berichten einige Nutzer, dass die Installation von KB5016629 auf ihren Rechnern mit folgender Fehlermeldung gescheitert ist: "2022-08 Cumulative Update for Windows 11 for x64-based Systems (KB5016629) – fails to update with error Install error – 0x80073701". Zuvor habe der Download des Updates schon eine Ewigkeit gedauert, wie Benutzer klagen.

XPS Viewer kann beschädigt werden

Microsoft hat den oben beschriebenen Fehler bis jetzt nicht offiziell bestätigt. Das Unternehmen bestätigt aber einen anderen Fehler, der in KB5016629 steckt. So kann das Update den XPS Viewer beschädigen und es damit unmöglich machen, XPS-Dokumente in einigen Sprachen (ausgenommen Englisch) zu öffnen. Das betreffe aber laut Microsoft nur Dokumente mit japanischen oder chinesischen Sprachzeichen. Zusätzlich zu dem Problem, dass sich die Dokumente nicht öffnen lassen, würde die CPU-Auslastung und die Speicherauslastung der betroffenen Rechner enorm steigen.

Dafür dient KB5016629

KB5016629 ist ein wichtiges Update. Microsoft beseitigt damit nicht nur ein Problem mit dem Startmenü, sondern schließt zugleich auch einige Sicherheitslücken in Windows.

